Мінфін знизив ставки 13-22-міс. ОВДП ще на 0,15 п. п.

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло знизити ставки відсікання 13-міс. і 22-міс. облігацій на 0,15 процентного пункту (п. п.) - відповідно до 16,35% й 17,2% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за ліміту пропозиції на кожному з цих аукціонів у 4 млрд грн (тут і далі за номіналом) попит на них становив 5,76 млрд грн і 4,14 млрд грн, знизившись порівняно з минулим тижнем більш ніж на третину.

Проте перевищення попиту над пропозицією на найкоротші папери призвело до зниження їхньої середньозваженої ставки на 0,22 п. п. порівняно з попередніми аукціонами - до 16,24% річних.

Водночас на найдовші, трирічні папери попит упав за тиждень утричі - до 1,17 млрд грн за збереження пропозиції 4 млрд грн, тож їхня ставка відсікання лишилась незмінною - 18,3% річних, хоча середньозважена й опустилась на 0,04 п. п. - до 18,26% річних.

Удвічі впав попит і на річні доларові облігації - до $72,5 млн за пропозиції $150 млн, хоча кількість заявок зросла більш ніж удвічі - до 80. У результаті ставка відсікання доларових ОВДП залишилася на рівні 4,66% річних, а Мінфін, як і тиждень тому, відхилив лише одну невелику заявку на $0,15 млн під 5% річних,

Сумарно обсяг продажу цього вівторка знизився до 9,6 млрд грн і $73,7 млн з 10,5 млрд грн і $149,8 млн тиждень тому.

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку й ставку за депозитними сертифікатами (ДС) на 0,5 п. п. - до 14,5% річних, тоді як за 3-місячними ДС і кредитами рефінансування - на 1,5 п. п., відповідно до 17,5% і 19,5% річних.

Мінфіну після цього вдалося вперше за два місяці знизити ставки за ОВДП від 0,2 п. п. за найдовшими паперами з погашенням через три роки до 0,3 п. п. за найкоротшими з погашенням через рік.