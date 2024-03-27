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Мінфін знизив ставки 13-22-міс. ОВДП ще на 0,15 п. п.

23:24 26.03.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло знизити ставки відсікання 13-міс. і 22-міс. облігацій на 0,15 процентного пункту (п. п.) - відповідно до 16,35% й 17,2% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за ліміту пропозиції на кожному з цих аукціонів у 4 млрд грн (тут і далі за номіналом) попит на них становив 5,76 млрд грн і 4,14 млрд грн, знизившись порівняно з минулим тижнем більш ніж на третину.

Проте перевищення попиту над пропозицією на найкоротші папери призвело до зниження їхньої середньозваженої ставки на 0,22 п. п. порівняно з попередніми аукціонами - до 16,24% річних.

Водночас на найдовші, трирічні папери попит упав за тиждень утричі - до 1,17 млрд грн за збереження пропозиції 4 млрд грн, тож їхня ставка відсікання лишилась незмінною - 18,3% річних, хоча середньозважена й опустилась на 0,04 п. п. - до 18,26% річних.

Удвічі впав попит і на річні доларові облігації - до $72,5 млн за пропозиції $150 млн, хоча кількість заявок зросла більш ніж удвічі - до 80. У результаті ставка відсікання доларових ОВДП залишилася на рівні 4,66% річних, а Мінфін, як і тиждень тому, відхилив лише одну невелику заявку на $0,15 млн під 5% річних,

Сумарно обсяг продажу цього вівторка знизився до 9,6 млрд грн і $73,7 млн з 10,5 млрд грн і $149,8 млн тиждень тому.

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку й ставку за депозитними сертифікатами (ДС) на 0,5 п. п. - до 14,5% річних, тоді як за 3-місячними ДС і кредитами рефінансування - на 1,5 п. п., відповідно до 17,5% і 19,5% річних.

Мінфіну після цього вдалося вперше за два місяці знизити ставки за ОВДП від 0,2 п. п. за найдовшими паперами з погашенням через три роки до 0,3 п. п. за найкоротшими з погашенням через рік.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону43*44*
Код випуску облігацій Первинне
розміщення
 UA4000230635		Дорозміщення
UA4000230262
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000
Дата розміщення 26.03.2024 26.03.2024
Дата оплати за придбані облігації 27.03.2024 27.03.2024
Дата оплати відсотків 01.05.2024 31.07.2024
Дата оплати відсотків 30.10.2024 29.01.2025
Дата оплати відсотків 30.04.2025 30.07.2025
Дата оплати відсотків  28.01.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.20 88.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.24 17.60
Термін обігу (днів) 399 672
Дата погашення 30.04.2025 28.01.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 759 141 000 4 142 476 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 4 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 18 210 457 000
Кількість поданих заявок, шт. 26 27
Кількість задоволених заявок, шт. 25 27
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.45 17.20
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.12 17.10
Встановлена дохідність, % 16.35 17.20
Середньозважена дохідність, % 16.24 17.20
Надходження до бюджету 4 260 451 525.22 4 129 642 209.90

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону4546*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000230270		Дорозміщення
UA4000230452
 (Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 1000 1000
Дата розміщення 4 000 000 150 000
Дата оплати за придбані облігації 26.03.2024 26.03.2024
Дата оплати відсотків 27.03.2024 27.03.2024
Дата оплати відсотків 10.07.2024 25.04.2024
Дата оплати відсотків 08.01.2025 24.10.2024
Дата оплати відсотків 09.07.2025 24.04.2025
Дата оплати відсотків 07.01.2026 
Дата оплати відсотків 08.07.2026 
Дата оплати відсотків 06.01.2027 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 92.50 23.10
Номінальний рівень дохідності, % 18.50 4.62
Термін обігу (днів) 1 197 393
Дата погашення 07.07.2027 24.04.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 168 011 000 72 488 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 168 011 000 72 343 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 8 712 421 000 281 123 000
Кількість поданих заявок, шт. 12 80
Кількість задоволених заявок, шт. 12 79
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.30 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.10 4.55
Встановлена дохідність, % 18.30 4.66
Середньозважена дохідність, % 18.26 4.63
Надходження до бюджету 1 219 336 957.79 73 746 148.98

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

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