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Мінфін знизив ставки 13-22-міс. ОВДП ще на 0,15 п. п.
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло знизити ставки відсікання 13-міс. і 22-міс. облігацій на 0,15 процентного пункту (п. п.) - відповідно до 16,35% й 17,2% річних.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, за ліміту пропозиції на кожному з цих аукціонів у 4 млрд грн (тут і далі за номіналом) попит на них становив 5,76 млрд грн і 4,14 млрд грн, знизившись порівняно з минулим тижнем більш ніж на третину.
Проте перевищення попиту над пропозицією на найкоротші папери призвело до зниження їхньої середньозваженої ставки на 0,22 п. п. порівняно з попередніми аукціонами - до 16,24% річних.
Водночас на найдовші, трирічні папери попит упав за тиждень утричі - до 1,17 млрд грн за збереження пропозиції 4 млрд грн, тож їхня ставка відсікання лишилась незмінною - 18,3% річних, хоча середньозважена й опустилась на 0,04 п. п. - до 18,26% річних.
Удвічі впав попит і на річні доларові облігації - до $72,5 млн за пропозиції $150 млн, хоча кількість заявок зросла більш ніж удвічі - до 80. У результаті ставка відсікання доларових ОВДП залишилася на рівні 4,66% річних, а Мінфін, як і тиждень тому, відхилив лише одну невелику заявку на $0,15 млн під 5% річних,
Сумарно обсяг продажу цього вівторка знизився до 9,6 млрд грн і $73,7 млн з 10,5 млрд грн і $149,8 млн тиждень тому.
Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку й ставку за депозитними сертифікатами (ДС) на 0,5 п. п. - до 14,5% річних, тоді як за 3-місячними ДС і кредитами рефінансування - на 1,5 п. п., відповідно до 17,5% і 19,5% річних.
Мінфіну після цього вдалося вперше за два місяці знизити ставки за ОВДП від 0,2 п. п. за найдовшими паперами з погашенням через три роки до 0,3 п. п. за найкоротшими з погашенням через рік.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|43*
|44*
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA4000230635
|Дорозміщення
UA4000230262
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|26.03.2024
|26.03.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|27.03.2024
|27.03.2024
|Дата оплати відсотків
|01.05.2024
|31.07.2024
|Дата оплати відсотків
|30.10.2024
|29.01.2025
|Дата оплати відсотків
|30.04.2025
|30.07.2025
|Дата оплати відсотків
|28.01.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.20
|88.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.24
|17.60
|Термін обігу (днів)
|399
|672
|Дата погашення
|30.04.2025
|28.01.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|5 759 141 000
|4 142 476 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 000 000 000
|4 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|4 000 000 000
|18 210 457 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|26
|27
|Кількість задоволених заявок, шт.
|25
|27
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.45
|17.20
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.12
|17.10
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.20
|Середньозважена дохідність, %
|16.24
|17.20
|Надходження до бюджету
|4 260 451 525.22
|4 129 642 209.90
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|45
|46*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230270
|Дорозміщення
UA4000230452
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|1000
|1000
|Дата розміщення
|4 000 000
|150 000
|Дата оплати за придбані облігації
|26.03.2024
|26.03.2024
|Дата оплати відсотків
|27.03.2024
|27.03.2024
|Дата оплати відсотків
|10.07.2024
|25.04.2024
|Дата оплати відсотків
|08.01.2025
|24.10.2024
|Дата оплати відсотків
|09.07.2025
|24.04.2025
|Дата оплати відсотків
|07.01.2026
|Дата оплати відсотків
|08.07.2026
|Дата оплати відсотків
|06.01.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|92.50
|23.10
|Номінальний рівень дохідності, %
|18.50
|4.62
|Термін обігу (днів)
|1 197
|393
|Дата погашення
|07.07.2027
|24.04.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 168 011 000
|72 488 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 168 011 000
|72 343 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|8 712 421 000
|281 123 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|12
|80
|Кількість задоволених заявок, шт.
|12
|79
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|18.30
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|18.10
|4.55
|Встановлена дохідність, %
|18.30
|4.66
|Середньозважена дохідність, %
|18.26
|4.63
|Надходження до бюджету
|1 219 336 957.79
|73 746 148.98
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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