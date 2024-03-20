Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки у січні видали удвічі більше іпотек, ніж торік, порівняно з груднем обсяг «просів»

11:32 20.03.2024 |

Фінанси, Економіка

 

У січні українські банки видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 мільярда гривень.

Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, передає пресслужба НБУ.

Так, обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у січні порівняно з попереднім місяцем (груднем 2023 року) скоротився на третину. Водночас він більш ніж удвічі перевищує показник за січень 2023 року.

Про видачу нової іпотеки в січні поінформували сім банків. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

"Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя" (майже всі кредити протягом останнього року надано в межах цієї програми)", - йдеться в повідомленні.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні третій місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Найбільше іпотек у січні видали:

* у м. Київ та Київській області - 300 договорів на загальну суму 555 млн грн (50% від загального обсягу);
* Одеській області (49 договорів на 71,6 млн грн);
* Львівській області (32 на 59,4 млн грн);
* Вінницькій області (32 на 53,6 млн грн).
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1338
  0,1594
 0,41
EUR
 1
 42,4641
  0,0171
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8915  0,17 0,44 39,4492  0,19 0,47
EUR 42,2646  0,11 0,26 43,0119  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1400  0,05 0,12 39,1550  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес