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Банки у січні видали удвічі більше іпотек, ніж торік, порівняно з груднем обсяг «просів»
У січні українські банки видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 мільярда гривень.
Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, передає пресслужба НБУ.
Так, обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у січні порівняно з попереднім місяцем (груднем 2023 року) скоротився на третину. Водночас він більш ніж удвічі перевищує показник за січень 2023 року.
Про видачу нової іпотеки в січні поінформували сім банків. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.
"Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя" (майже всі кредити протягом останнього року надано в межах цієї програми)", - йдеться в повідомленні.
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні третій місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.
Найбільше іпотек у січні видали:
* у м. Київ та Київській області - 300 договорів на загальну суму 555 млн грн (50% від загального обсягу);
* Одеській області (49 договорів на 71,6 млн грн);
* Львівській області (32 на 59,4 млн грн);
* Вінницькій області (32 на 53,6 млн грн).
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