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Мінфін знизив ставки ОВДП на 0,2-0,3 в.п. після зниження ставок НБУ на 0,5-1,5 в.п.
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло вперше за останні два місяці знизити ставки за ними: від 0,2 відсоткового пункта (в.п.) за найдовшими паперами з погашенням через три роки до 0,3 в.п. за найкоротшими з погашенням через рік.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, нова ставка відсікання трирічних ОВДП становила 18,3% річних, річних - 16,5% річних, тоді як прибутковість дворічних зменшилася на 0,25 в.п. - до 17,35% річних.
Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку і ставку за депозитними сертифікатами (ДС) на 0,5 в.п. - до 14,5% річних, тоді як за 3-місячними ДС і кредитами рефінансування - на 1,5 в.п., відповідно до 17,5% і 19,5% річних.
Крім того, з 19 квітня для визначення ліміту вкладень банків у 3-місячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні буде розраховуватися за останні 12 місяців (а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз).
Попит на аукціонах із розміщення річних і дворічних облігацій на цих аукціонах ізначно перевищив пропозицію: відповідно 8,71 млрд грн проти 3 млрд грн (тут і далі за номіналом) і 7,66 млрд грн проти 4 млрд грн. Окремі покупці готові були купувати річні папери під 16,25% річних, а дворічні - під 17,15% річних, однак їхня кількість була невеликою, і лише за річними ОВДП середньозважена ставка виявилася трохи нижчою за ставку відсікання - 16,46% річних.
Обсяг продажу за неконкурентними заявками річних облігацій становив 0,63 млрд грн, дворічних - 1,2 млрд грн, Мінфін відхилив 10 з 51 заявки на купівлю коротких паперів і 2 з 36 - на купівлю дворічних.
Що стосується трирічних ОВДП, то за ними попит трохи не дотягнув до ліміту пропозиції - 3,45 млрд грн проти 4 млрд грн. Мінімальні ставки в заявках знизилися до 18,15% річних, однак їх також виявилося недостатньо для відриву середньозваженої ставки від ставки відсікання. Мінфін відхилив 2 із 29 заявок на 0,2 млрд грн зі ставками до 18,5% річних.
Сумарно обсяг залучення на гривневих аукціонах зріс до 10,50 млрд грн з 8,88 млрд грн тижнем раніше.
На аукціоні з розміщення річних доларових паперів ставка залишилася на рівні 4,66% річних, а Мінфін відхилив лише одну невелику заявку на $0,15 млн під 5% річних, задовольнивши решту 36 на $147,1 млн за умови зниження цього разу пропозиції до $200 млн із $300 млн тижнем раніше.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|39*
|40*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230213
|Дорозміщення
UA4000230262
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|19.03.2024
|19.03.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|20.03.2024
|20.03.2024
|Дата оплати відсотків
|11.09.2024
|31.07.2024
|Дата оплати відсотків
|12.03.2025
|29.01.2025
|Дата оплати відсотків
|30.07.2025
|Дата оплати відсотків
|28.01.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|88.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|17.60
|Термін обігу (днів)
|357
|679
|Дата погашення
|12.03.2025
|28.01.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|8 713 428 000
|7 663 460 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 000 000 000
|4 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|20 617 753 000
|14 210 457 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|51
|36
|Кількість задоволених заявок, шт.
|41
|34
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.60
|17.60
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.25
|17.15
|Встановлена дохідність, %
|16.50
|17.35
|Середньозважена дохідність, %
|16.46
|17.35
|Надходження до бюджету
|3 018 165 404.21
|4 107 300 429.40
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|41
|42*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230270
|Дорозміщення
UA4000230452
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|19.03.2024
|19.03.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|20.03.2024
|20.03.2024
|Дата оплати відсотків
|10.07.2024
|25.04.2024
|Дата оплати відсотків
|08.01.2025
|24.10.2024
|Дата оплати відсотків
|09.07.2025
|24.04.2025
|Дата оплати відсотків
|07.01.2026
|Дата оплати відсотків
|08.07.2026
|Дата оплати відсотків
|06.01.2027
|Дата оплати відсотків
|07.07.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|92.50
|23.10
|Номінальний рівень дохідності, %
|18.50
|4.62
|Термін обігу (днів)
|1 204
|400
|Дата погашення
|07.07.2027
|24.04.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|3 445 291 000
|147 245 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 242 291 000
|147 100 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|7 544 410 000
|208 780 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|29
|37
|Кількість задоволених заявок, шт.
|27
|36
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|18.50
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|18.15
|4.60
|Встановлена дохідність, %
|18.30
|4.66
|Середньозважена дохідність, %
|18.30
|4.66
|Надходження до бюджету
|3 370 237 232.88
|149 781 485.80
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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