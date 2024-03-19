Мінфін знизив ставки ОВДП на 0,2-0,3 в.п. після зниження ставок НБУ на 0,5-1,5 в.п.

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло вперше за останні два місяці знизити ставки за ними: від 0,2 відсоткового пункта (в.п.) за найдовшими паперами з погашенням через три роки до 0,3 в.п. за найкоротшими з погашенням через рік.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, нова ставка відсікання трирічних ОВДП становила 18,3% річних, річних - 16,5% річних, тоді як прибутковість дворічних зменшилася на 0,25 в.п. - до 17,35% річних.

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку і ставку за депозитними сертифікатами (ДС) на 0,5 в.п. - до 14,5% річних, тоді як за 3-місячними ДС і кредитами рефінансування - на 1,5 в.п., відповідно до 17,5% і 19,5% річних.

Крім того, з 19 квітня для визначення ліміту вкладень банків у 3-місячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні буде розраховуватися за останні 12 місяців (а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз).

Попит на аукціонах із розміщення річних і дворічних облігацій на цих аукціонах ізначно перевищив пропозицію: відповідно 8,71 млрд грн проти 3 млрд грн (тут і далі за номіналом) і 7,66 млрд грн проти 4 млрд грн. Окремі покупці готові були купувати річні папери під 16,25% річних, а дворічні - під 17,15% річних, однак їхня кількість була невеликою, і лише за річними ОВДП середньозважена ставка виявилася трохи нижчою за ставку відсікання - 16,46% річних.

Обсяг продажу за неконкурентними заявками річних облігацій становив 0,63 млрд грн, дворічних - 1,2 млрд грн, Мінфін відхилив 10 з 51 заявки на купівлю коротких паперів і 2 з 36 - на купівлю дворічних.

Що стосується трирічних ОВДП, то за ними попит трохи не дотягнув до ліміту пропозиції - 3,45 млрд грн проти 4 млрд грн. Мінімальні ставки в заявках знизилися до 18,15% річних, однак їх також виявилося недостатньо для відриву середньозваженої ставки від ставки відсікання. Мінфін відхилив 2 із 29 заявок на 0,2 млрд грн зі ставками до 18,5% річних.

Сумарно обсяг залучення на гривневих аукціонах зріс до 10,50 млрд грн з 8,88 млрд грн тижнем раніше.

На аукціоні з розміщення річних доларових паперів ставка залишилася на рівні 4,66% річних, а Мінфін відхилив лише одну невелику заявку на $0,15 млн під 5% річних, задовольнивши решту 36 на $147,1 млн за умови зниження цього разу пропозиції до $200 млн із $300 млн тижнем раніше.

Підсумки аукціонів державних облігацій