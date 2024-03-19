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Мінфін знизив ставки ОВДП на 0,2-0,3 в.п. після зниження ставок НБУ на 0,5-1,5 в.п.

18:17 19.03.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло вперше за останні два місяці знизити ставки за ними: від 0,2 відсоткового пункта (в.п.) за найдовшими паперами з погашенням через три роки до 0,3 в.п. за найкоротшими з погашенням через рік.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, нова ставка відсікання трирічних ОВДП становила 18,3% річних, річних - 16,5% річних, тоді як прибутковість дворічних зменшилася на 0,25 в.п. - до 17,35% річних.

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку і ставку за депозитними сертифікатами (ДС) на 0,5 в.п. - до 14,5% річних, тоді як за 3-місячними ДС і кредитами рефінансування - на 1,5 в.п., відповідно до 17,5% і 19,5% річних.

Крім того, з 19 квітня для визначення ліміту вкладень банків у 3-місячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні буде розраховуватися за останні 12 місяців (а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз).

Попит на аукціонах із розміщення річних і дворічних облігацій на цих аукціонах ізначно перевищив пропозицію: відповідно 8,71 млрд грн проти 3 млрд грн (тут і далі за номіналом) і 7,66 млрд грн проти 4 млрд грн. Окремі покупці готові були купувати річні папери під 16,25% річних, а дворічні - під 17,15% річних, однак їхня кількість була невеликою, і лише за річними ОВДП середньозважена ставка виявилася трохи нижчою за ставку відсікання - 16,46% річних.

Обсяг продажу за неконкурентними заявками річних облігацій становив 0,63 млрд грн, дворічних - 1,2 млрд грн, Мінфін відхилив 10 з 51 заявки на купівлю коротких паперів і 2 з 36 - на купівлю дворічних.

Що стосується трирічних ОВДП, то за ними попит трохи не дотягнув до ліміту пропозиції - 3,45 млрд грн проти 4 млрд грн. Мінімальні ставки в заявках знизилися до 18,15% річних, однак їх також виявилося недостатньо для відриву середньозваженої ставки від ставки відсікання. Мінфін відхилив 2 із 29 заявок на 0,2 млрд грн зі ставками до 18,5% річних.

Сумарно обсяг залучення на гривневих аукціонах зріс до 10,50 млрд грн з 8,88 млрд грн тижнем раніше.

На аукціоні з розміщення річних доларових паперів ставка залишилася на рівні 4,66% річних, а Мінфін відхилив лише одну невелику заявку на $0,15 млн під 5% річних, задовольнивши решту 36 на $147,1 млн за умови зниження цього разу пропозиції до $200 млн із $300 млн тижнем раніше.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону39*40*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000230213		Дорозміщення
UA4000230262
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 4 000 000
Дата розміщення 19.03.2024 19.03.2024
Дата оплати за придбані облігації 20.03.2024 20.03.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 31.07.2024
Дата оплати відсотків 12.03.2025 29.01.2025
Дата оплати відсотків  30.07.2025
Дата оплати відсотків  28.01.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 88.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 17.60
Термін обігу (днів) 357 679
Дата погашення 12.03.2025 28.01.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 8 713 428 000 7 663 460 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 4 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 617 753 000 14 210 457 000
Кількість поданих заявок, шт. 51 36
Кількість задоволених заявок, шт. 41 34
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.60 17.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.25 17.15
Встановлена дохідність, % 16.50 17.35
Середньозважена дохідність, % 16.46 17.35
Надходження до бюджету 3 018 165 404.21 4 107 300 429.40

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону4142*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000230270		Дорозміщення
UA4000230452
 (Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 200 000
Дата розміщення 19.03.2024 19.03.2024
Дата оплати за придбані облігації 20.03.2024 20.03.2024
Дата оплати відсотків 10.07.2024 25.04.2024
Дата оплати відсотків 08.01.2025 24.10.2024
Дата оплати відсотків 09.07.2025 24.04.2025
Дата оплати відсотків 07.01.2026 
Дата оплати відсотків 08.07.2026 
Дата оплати відсотків 06.01.2027 
Дата оплати відсотків 07.07.2027 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 92.50 23.10
Номінальний рівень дохідності, % 18.50 4.62
Термін обігу (днів) 1 204 400
Дата погашення 07.07.2027 24.04.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 445 291 000 147 245 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 242 291 000 147 100 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 544 410 000 208 780 000
Кількість поданих заявок, шт. 29 37
Кількість задоволених заявок, шт. 27 36
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.15 4.60
Встановлена дохідність, % 18.30 4.66
Середньозважена дохідність, % 18.30 4.66
Надходження до бюджету 3 370 237 232.88 149 781 485.80

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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