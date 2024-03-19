ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.03.24

"Так, до кінця цього місяця ми не поставили мільйон снарядів. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", - речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.