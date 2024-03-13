ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.03.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 13 березня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|31.01.24
|1599590.41
|687489.89
|661393.40
|146528.17
|2038.27
|57936.38
|44104.30
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|12.02.24
|1605335.72
|684989.89
|663792.42
|150896.44
|2114.86
|59323.02
|44219.10
|13.02.24
|1606398.60
|684989.89
|664278.28
|151190.00
|2114.86
|59608.70
|44216.86
|14.02.24
|1607357.32
|684989.89
|664724.24
|151395.67
|2114.86
|59988.55
|44144.12
|15.02.24
|1602304.67
|684989.89
|663121.77
|149837.82
|2114.86
|58521.81
|43718.52
|16.02.24
|1601558.64
|684989.89
|662051.81
|149936.89
|2114.86
|58658.07
|43807.12
|19.02.24
|1601735.76
|684989.89
|661428.61
|150442.85
|2114.86
|58924.14
|43835.41
|20.02.24
|1602965.98
|684989.89
|661763.29
|150663.29
|2114.86
|59637.94
|43796.71
|21.02.24
|1603797.19
|684874.57
|661874.57
|151137.15
|2114.86
|60019.25
|43661.47
|22.02.24
|1606903.17
|682489.89
|666609.77
|151820.12
|2114.86
|60244.74
|43623.79
|23.02.24
|1605270.39
|682489.89
|665272.05
|151751.35
|2114.86
|60122.36
|43519.88
|26.02.24
|1604752.56
|682489.89
|664494.35
|152096.41
|2114.86
|60124.01
|43433.05
|27.02.24
|1604735.10
|682489.89
|664290.75
|151980.72
|2114.86
|60376.30
|43482.58
|28.02.24
|1605099.34
|682489.89
|664285.59
|152072.11
|2114.86
|60655.41
|43481.48
|29.02.24
|1609366.32
|682489.89
|668742.30
|152016.67
|2114.86
|60669.00
|43333.60
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|04.03.24
|1596645.47
|682489.89
|668372.32
|143456.69
|2114.86
|56872.78
|43338.93
|05.03.24
|1597295.18
|682489.89
|668176.61
|143935.29
|2114.86
|57253.78
|43324.75
|06.03.24
|1597595.11
|682489.89
|665737.01
|146243.80
|2114.86
|57681.71
|43327.84
|07.03.24
|1602065.43
|682489.89
|668580.72
|147356.54
|2117.17
|57957.87
|43563.23
|08.03.24
|1603848.88
|682489.89
|667795.70
|149596.53
|2117.17
|58329.28
|43520.30
|11.03.24
|1604182.62
|682489.89
|665725.20
|151881.17
|2117.17
|58520.86
|43448.32
|12.03.24
|1605052.40
|682489.89
|666220.09
|152017.52
|2117.17
|58855.29
|43352.43
|13.03.24
|1605419.49
|682489.89
|665424.71
|153200.31
|2117.17
|59118.68
|43168.73
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 13 березня - 38,4924 грн.