Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,9 мільярда

Міністерство фінансів 12 березня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Мінфін у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 8,9 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 4,0 млрд грн під 16,76% з погашенням через 1 рік; 3,371 млрд грн під 17,6% з погашенням через 2 роки, 1,511 млрд грн під 18,5% з погашенням через 3,4 року.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 36* 37* 38 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000230213 Дорозміщення UA4000230262 Дорозміщення UA4000230270 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Дата розміщення 12.03.2024 12.03.2024 12.03.2024 Дата оплати за придбані облігації 13.03.2024 13.03.2024 13.03.2024 Дата оплати відсотків 11.09.2024 31.07.2024 10.07.2024 Дата оплати відсотків 12.03.2025 29.01.2025 08.01.2025 Дата оплати відсотків 30.07.2025 09.07.2025 Дата оплати відсотків 28.01.2026 07.01.2026 Дата оплати відсотків 08.07.2026 Дата оплати відсотків 06.01.2027 Дата оплати відсотків 07.07.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 88.00 92.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.80 17.60 18.50 Термін обігу (днів) 364 686 1 211 Дата погашення 12.03.2025 28.01.2026 07.07.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 4 936 723 000 3 306 297 000 1 465 369 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 3 306 297 000 1 465 369 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 17 617 753 000 10 210 457 000 4 302 119 000 Кількість поданих заявок, шт. 25 14 14 Кількість задоволених заявок, шт. 25 14 14 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 17.60 18.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.70 17.55 18.45 Встановлена дохідність, % 16.80 17.60 18.50 Середньозважена дохідність, % 16.76 17.60 18.50 Надходження до бюджету 4 001 429 959.46 3 371 271 547.05 1 510 944 720.30

* - військові облігації

Дані: Мінфін України