Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,9 мільярда

Міністерство фінансів 12 березня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,9 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Мінфін у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 8,9 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 4,0 млрд грн під 16,76% з погашенням через 1 рік; 3,371 млрд грн під 17,6% з погашенням через 2 роки, 1,511 млрд грн під 18,5% з погашенням через 3,4 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|36*
|37*
|38
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000230213
|Дорозміщення UA4000230262
|Дорозміщення UA4000230270
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 4 000 000
| 4 000 000
| Дата розміщення
| 12.03.2024
| 12.03.2024
| 12.03.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 13.03.2024
| 13.03.2024
| 13.03.2024
| Дата оплати відсотків
| 11.09.2024
| 31.07.2024
| 10.07.2024
| Дата оплати відсотків
| 12.03.2025
| 29.01.2025
| 08.01.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 30.07.2025
| 09.07.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 28.01.2026
| 07.01.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 08.07.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 06.01.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 07.07.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 84.00
| 88.00
| 92.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.80
| 17.60
| 18.50
|Термін обігу (днів)
| 364
| 686
| 1 211
| Дата погашення
| 12.03.2025
| 28.01.2026
| 07.07.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 4 936 723 000
| 3 306 297 000
| 1 465 369 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 4 000 000 000
| 3 306 297 000
| 1 465 369 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 17 617 753 000
| 10 210 457 000
| 4 302 119 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 25
| 14
| 14
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 25
| 14
| 14
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.80
| 17.60
| 18.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.70
| 17.55
| 18.45
| Встановлена дохідність, %
| 16.80
| 17.60
| 18.50
| Середньозважена дохідність, %
| 16.76
| 17.60
| 18.50
|Надходження до бюджету
| 4 001 429 959.46
| 3 371 271 547.05
| 1 510 944 720.30
* - військові облігації
Дані: Мінфін України