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Мінфін на аукціонах ОВДП 5 березня залучив до держбюджету 5,2 млрд грн та $62,7 млн
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 березня залучило понад 7,59 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Міністерство розмістило три види цінних паперів у гривнях.
Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 8 місяців під 16,8% вдалось залучити 4,23 млрд грн.
При цьому ОВДП з терміном погашення 2 роки під 17,6% розмістили на 522 млн грн.
А від розміщення ОВДП з терміном погашення 3,4 роки під 18,5% отримали 346 млн грн.
Також Мінфін розмістив 1-річні доларові облігації під 4,62% - вдалось залучити 63 млн дол.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|32*
|33*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230213
|Дорозміщення
UA4000230262
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|05.03.2024
|05.03.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|06.03.2024
|06.03.2024
|Дата оплати відсотків
|13.03.2024
|31.07.2024
|Дата оплати відсотків
|11.09.2024
|29.01.2025
|Дата оплати відсотків
|12.03.2025
|30.07.2025
|Дата оплати відсотків
|28.01.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|88.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|17.60
|Термін обігу (днів)
|371
|693
|Дата погашення
|12.03.2025
|28.01.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|6 568 766 000
|514 085 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 000 000 000
|514 085 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|13 617 753 000
|6 904 160 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|31
|16
|Кількість задоволених заявок, шт.
|31
|16
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|17.60
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.50
|17.55
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|17.60
|Середньозважена дохідність, %
|16.80
|17.60
|Надходження до бюджету
|4 322 568 863.77
|522 492 535.37
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|34
|35*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230270
|Первинне
розміщення
UA4000230452
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|300 000
|Дата розміщення
|05.03.2024
|05.03.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|06.03.2024
|06.03.2024
|Дата оплати відсотків
|10.07.2024
|25.04.2024
|Дата оплати відсотків
|08.01.2025
|24.10.2024
|Дата оплати відсотків
|09.07.2025
|24.04.2025
|Дата оплати відсотків
|07.01.2026
|Дата оплати відсотків
|08.07.2026
|Дата оплати відсотків
|06.01.2027
|Дата оплати відсотків
|07.07.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|92.50
|23.10
|Номінальний рівень дохідності, %
|18.50
|4.62
|Термін обігу (днів)
|1 218
|414
|Дата погашення
|07.07.2027
|24.04.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|336 300 000
|64 285 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|336 300 000
|61 680 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|2 836 750 000
|61 680 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|16
|37
|Кількість задоволених заявок, шт.
|16
|35
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|18.50
|5.05
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|18.45
|4.54
|Встановлена дохідність, %
|18.50
|4.66
|Середньозважена дохідність, %
|18.50
|4.62
|Надходження до бюджету
|345 585 078.03
|62 718 145.53
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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