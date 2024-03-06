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Мінфін на аукціонах ОВДП 5 березня залучив до держбюджету 5,2 млрд грн та $62,7 млн

23:05 05.03.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 березня залучило понад 7,59 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністерство розмістило три види цінних паперів у гривнях.

Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 8 місяців під 16,8% вдалось залучити 4,23 млрд грн.

При цьому ОВДП з терміном погашення 2 роки під 17,6% розмістили на 522 млн грн.

А від розміщення ОВДП з терміном погашення 3,4 роки під 18,5% отримали 346 млн грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні доларові облігації під 4,62% - вдалось залучити 63 млн дол.


Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону32*33*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000230213		Дорозміщення
UA4000230262
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000
Дата розміщення 05.03.2024 05.03.2024
Дата оплати за придбані облігації 06.03.2024 06.03.2024
Дата оплати відсотків 13.03.2024 31.07.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 29.01.2025
Дата оплати відсотків 12.03.2025 30.07.2025
Дата оплати відсотків  28.01.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 88.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 17.60
Термін обігу (днів) 371 693
Дата погашення 12.03.2025 28.01.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6 568 766 000 514 085 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 514 085 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13 617 753 000 6 904 160 000
Кількість поданих заявок, шт. 31 16
Кількість задоволених заявок, шт. 31 16
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 17.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.50 17.55
Встановлена дохідність, % 16.80 17.60
Середньозважена дохідність, % 16.80 17.60
Надходження до бюджету 4 322 568 863.77 522 492 535.37

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону3435*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000230270		Первинне
розміщення
UA4000230452
 (Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 300 000
Дата розміщення 05.03.2024 05.03.2024
Дата оплати за придбані облігації 06.03.2024 06.03.2024
Дата оплати відсотків 10.07.2024 25.04.2024
Дата оплати відсотків 08.01.2025 24.10.2024
Дата оплати відсотків 09.07.2025 24.04.2025
Дата оплати відсотків 07.01.2026 
Дата оплати відсотків 08.07.2026 
Дата оплати відсотків 06.01.2027 
Дата оплати відсотків 07.07.2027 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 92.50 23.10
Номінальний рівень дохідності, % 18.50 4.62
Термін обігу (днів) 1 218 414
Дата погашення 07.07.2027 24.04.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 336 300 000 64 285 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 336 300 000 61 680 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2 836 750 000 61 680 000
Кількість поданих заявок, шт. 16 37
Кількість задоволених заявок, шт. 16 35
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 5.05
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.45 4.54
Встановлена дохідність, % 18.50 4.66
Середньозважена дохідність, % 18.50 4.62
Надходження до бюджету 345 585 078.03 62 718 145.53

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

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