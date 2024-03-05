Банки акредитували до участі в «єОселя» 27 забудовників на первинному ринку

У лютому 2024 року за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" банки акредитували п'ятьох девелоперів. Квартири у п'яти побудованих ними житлових комплексах доступні для придбання в іпотеку на стадії будівництва, тобто таким чином на первинці доступно вже 64 будинки від 27 забудовників.

"Обрати житло в будинках, що зводяться, можна у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", - повідомили в компанії "Укрфінжитло".

Загалом банки-партнери програми "єОселя" вже акредитували 27 девелоперів:

* "Еко-Дім",

* "Геос",

* ПП "Альянс новобуд",

* ТОВ "Альянс новобуд",

* "Ріел",

* "ДБК-Житлобуд",

* "Роял Хауз",

* "Креатор-Буд",

* "Інтергал Буд",

* Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій",

* ПП "Будмонтажсервіс",

* Луцький ДБК,

* "Простір",

* "Трест Житлобуд-1",

* "КСМ груп",

* Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко",

* БК "Орбіта",

* "Благо Буд",

* "Комфорт центр Запоріжжя",

* "Будівельна ініціатива",

* "Південбудконтракт",

* "Буча Міськбуд",

* "Полтавтрансбуд",

* "АРС-Дім",

* "Комерцбуд-С",

* "Промбуд-1",

* "Діта".

Квартири на стадії будівництва в рамках "єОселі" можна придбати, подавши заяву в "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Скайбанк" та банк "Глобус".

Всього за час роботи "єОселі" громадяни придбали на первинному ринку 2071 квартир в готових новобудовах та 166 - в будинках, що зводяться. У той час як загальна кількість виданих іпотек склала 7 773 на загальну суму понад 11,8 млрд грн.

Хто може скористатися програмою "єОселя"

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank. Джерело: https://biz.censor.net/n3476826