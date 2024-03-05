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АНАЛІТИКА

Банки акредитували до участі в «єОселя» 27 забудовників на первинному ринку

23:45 04.03.2024 |

Фінанси, Економіка

 

У лютому 2024 року за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" банки акредитували п'ятьох девелоперів. Квартири у п'яти побудованих ними житлових комплексах доступні для придбання в іпотеку на стадії будівництва, тобто таким чином на первинці доступно вже 64 будинки від 27 забудовників.

"Обрати житло в будинках, що зводяться, можна у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", - повідомили в компанії "Укрфінжитло".

Загалом банки-партнери програми "єОселя" вже акредитували 27 девелоперів:

* "Еко-Дім",
* "Геос",
* ПП "Альянс новобуд",
* ТОВ "Альянс новобуд",
* "Ріел",
* "ДБК-Житлобуд",
* "Роял Хауз",
* "Креатор-Буд",
* "Інтергал Буд",
* Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій",
* ПП "Будмонтажсервіс",
* Луцький ДБК,
* "Простір",
* "Трест Житлобуд-1",
* "КСМ груп",
* Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко",
* БК "Орбіта",
* "Благо Буд",
* "Комфорт центр Запоріжжя",
* "Будівельна ініціатива",
* "Південбудконтракт",
* "Буча Міськбуд",
* "Полтавтрансбуд",
* "АРС-Дім",
* "Комерцбуд-С",
* "Промбуд-1",
* "Діта".

Квартири на стадії будівництва в рамках "єОселі" можна придбати, подавши заяву в "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Скайбанк" та банк "Глобус".

Всього за час роботи "єОселі" громадяни придбали на первинному ринку 2071 квартир в готових новобудовах та 166 - в будинках, що зводяться. У той час як загальна кількість виданих іпотек склала 7 773 на загальну суму понад 11,8 млрд грн.

Хто може скористатися програмою "єОселя"

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank. Джерело: https://biz.censor.net/n3476826
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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