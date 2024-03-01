ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.03.24

Трейдери гадають, що ФРС знизить ставки в червні, згідно з даними CME FedWatch Tool , після того, як звіт Міністерства торгівлі показав, що ціни в США зросли в січні відповідно до очікувань на тлі сильного зростання вартості послуг, тоді як річна інфляція була найнижчою на три роки.