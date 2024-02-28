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Мінфін розмістив державні облігації на 11 мільярдів
Міністерство фінансів на первинних аукціонах 27 лютого розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 11 мільярдів гривень (в еквіваленті).
Зокрема, від продажу річних облігацій надійшло 3,23 мільярда гривень під незмінні 16,8% річних, свідчать дані на сайті Мінфіну.
Крім того, 2,2 мільярда гривень вдалося залучити від продажу ОВДП з погашенням у січні 2026 року під 17,6% річних.
Ще 97,63 мільйона гривень надійшло від розміщення трирічних цінних паперів під 18,49% річних.
Мінфін також розмістив річні валютні облігації на $142,61 млн під 4,66% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|28*
|29*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230262
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|27.02.2024
|27.02.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|28.02.2024
|28.02.2024
|Дата оплати відсотків
|13.03.2024
|31.07.2024
|Дата оплати відсотків
|11.09.2024
|29.01.2025
|Дата оплати відсотків
|12.03.2025
|30.07.2025
|Дата оплати відсотків
|28.01.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|88.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|17.60
|Термін обігу (днів)
|378
|700
|Дата погашення
|12.03.2025
|28.01.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|4 087 349 000
|2 175 179 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 000 000 000
|2 175 179 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|9 617 753 000
|6 390 075 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|20
|11
|Кількість задоволених заявок, шт.
|20
|11
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|17.60
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.75
|17.55
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|17.60
|Середньозважена дохідність, %
|16.80
|17.60
|Надходження до бюджету
|3 231 910 239.10
|2 203 587 944.53
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|30
|31*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230106
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|300 000
|Дата розміщення
|27.02.2024
|27.02.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|28.02.2024
|28.02.2024
|Дата оплати відсотків
|10.07.2024
|21.03.2024
|Дата оплати відсотків
|08.01.2025
|19.09.2024
|Дата оплати відсотків
|09.07.2025
|20.03.2025
|Дата оплати відсотків
|07.01.2026
|Дата оплати відсотків
|08.07.2026
|Дата оплати відсотків
|06.01.2027
|Дата оплати відсотків
|07.07.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|92.50
|23.25
|Номінальний рівень дохідності, %
|18.50
|4.65
|Термін обігу (днів)
|1 225
|386
|Дата погашення
|07.07.2027
|20.03.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|95 310 000
|139 786 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|95 310 000
|139 756 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|2 500 450 000
|318 376 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|12
|29
|Кількість задоволених заявок, шт.
|12
|28
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|18.50
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|18.45
|4.60
|Встановлена дохідність, %
|18.50
|4.66
|Середньозважена дохідність, %
|18.49
|4.66
|Надходження до бюджету
|97 630 510.67
|142 614 236.46
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Скільки Мінфін залучив від продажу ОВДП на попередніх аукціонах?
* 20 лютого Мінфін залучив від продажу облігацій 16,63 мільярда гривень (в еквіваленті);
* 13 лютого Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 5,45 мільярда гривень;
* 6 лютого Мінфін розмістив облігації на загальну суму 8,38 мільярда гривень (в еквіваленті);
* 30 січня Міністерство фінансів розмістило облігації внутрішньої позики на загальну суму 1,56 мільярда гривень;
* 23 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 6 мільярда гривень (в еквіваленті), у тому числі від продажу облігацій у гривні надійшло 2,2 млрд грн.
* 16 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 8,51 мільярда гривень (в еквіваленті).
* 9 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 16,77 мільярда гривень, переважно, завдяки продажу валютних облігацій.
Загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.
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