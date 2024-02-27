ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.02.24

"Протягом наступних десяти днів ми збираємося покласти всі ці зусилля на стіл переговорів, тому що ми звернулися до багатьох європейських і неєвропейських країн, які мають у своєму розпорядженні боєприпаси", - заявив на пресконференції Макрон.