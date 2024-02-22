ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.02.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 22 лютого 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|19.01.24
|1596064.91
|687489.89
|661848.01
|144934.59
|2031.33
|55613.68
|44147.42
|22.01.24
|1595391.08
|687489.89
|661130.89
|144809.36
|2031.33
|55849.41
|44080.29
|23.01.24
|1595136.76
|687489.89
|660900.18
|144722.92
|2031.33
|55891.76
|44100.68
|24.01.24
|1595051.02
|687489.89
|660605.04
|144620.57
|2031.33
|56235.87
|44068.33
|25.01.24
|1597563.45
|687489.89
|662359.61
|145007.66
|2038.27
|56627.48
|44040.53
|26.01.24
|1598506.09
|687489.89
|662324.61
|145429.48
|2048.27
|57208.13
|44015.71
|29.01.24
|1599198.87
|687489.89
|662214.25
|145799.49
|2038.27
|57624.82
|44032.16
|30.01.24
|1599451.06
|687489.89
|661500.38
|146498.65
|2038.27
|57819.24
|44104.62
|31.01.24
|1599590.41
|687489.89
|661393.40
|146528.17
|2038.27
|57936.38
|44104.30
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|02.02.24
|1599913.77
|687489.89
|661622.87
|146791.18
|2114.86
|58087.74
|43807.22
|05.02.24
|1600003.86
|687489.89
|661455.08
|146761.83
|2114.86
|58375.96
|43806.25
|06.02.24
|1599504.58
|687489.89
|660465.82
|147177.10
|2114.86
|58568.22
|43788.69
|07.02.24
|1599724.87
|687489.89
|659725.13
|147625.74
|2114.86
|58978.45
|43790.80
|08.02.24
|1602284.65
|684989.89
|662826.02
|149468.02
|2114.86
|59074.01
|43811.78
|09.02.24
|1605091.21
|684989.89
|663876.97
|150802.26
|2114.86
|59095.22
|44212.01
|12.02.24
|1605335.72
|684989.89
|663792.42
|150896.44
|2114.86
|59323.02
|44219.10
|13.02.24
|1606398.60
|684989.89
|664278.28
|151190.00
|2114.86
|59608.70
|44216.86
|14.02.24
|1607357.32
|684989.89
|664724.24
|151395.67
|2114.86
|59988.55
|44144.12
|15.02.24
|1602304.67
|684989.89
|663121.77
|149837.82
|2114.86
|58521.81
|43718.52
|16.02.24
|1601558.64
|684989.89
|662051.81
|149936.89
|2114.86
|58658.07
|43807.12
|19.02.24
|1601735.76
|684989.89
|661428.61
|150442.85
|2114.86
|58924.14
|43835.41
|20.02.24
|1602965.98
|684989.89
|661763.29
|150663.29
|2114.86
|59637.94
|43796.71
|21.02.24
|1603797.19
|684874.57
|661874.57
|151137.15
|2114.86
|60019.25
|43661.47
|22.02.24
|1606903.17
|682489.89
|666609.77
|151820.12
|2114.86
|60244.74
|43623.79
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 22 лютого - 38,6237 грн.