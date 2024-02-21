Мінфін на аукціонах ОВДП 20 лютого залучив до держбюджету 5,1 млрд грн та EUR278,8 млн

Міністерство фінансів на аукціонах 20 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 16,6 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 979 млн грн (ставка не змінилась).

При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 2,93 млрд грн під 17,6% річних.

А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 1,2 млрд грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні облігації в євро під 3,25% - вдалось залучити 279 млн євро.