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Мінфін на аукціонах ОВДП 20 лютого залучив до держбюджету 5,1 млрд грн та EUR278,8 млн
Міністерство фінансів на аукціонах 20 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 16,6 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 979 млн грн (ставка не змінилась).
При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 2,93 млрд грн під 17,6% річних.
А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 1,2 млрд грн.
Також Мінфін розмістив 1-річні облігації в євро під 3,25% - вдалось залучити 279 млн євро.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|24*
|25*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230213
|Дорозміщення
UA4000230262
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|20.02.2024
|20.02.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|21.02.2024
|21.02.2024
|Дата оплати відсотків
|13.03.2024
|31.07.2024
|Дата оплати відсотків
|11.09.2024
|29.01.2025
|Дата оплати відсотків
|12.03.2025
|30.07.2025
|Дата оплати відсотків
|28.01.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|88.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|17.60
|Термін обігу (днів)
|385
|707
|Дата погашення
|12.03.2025
|28.01.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|911206000
|2904473000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|911206000
|2904473000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|6617753000
|4214896000
|Кількість поданих заявок, шт.
|31
|22
|Кількість задоволених заявок, шт.
|31
|22
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|18.60
|17.60
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.75
|17.55
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|17.60
|Середньозважена дохідність, %
|16.80
|17.60
|Надходження до бюджету
|978617121.87
|2932884613.27
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|26
|27*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230270
|Дорозміщення
UA4000230023
(Ном. в ін.вал. EUR)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|300 000
|Дата розміщення
|20.02.2024
|20.02.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|21.02.2024
|21.02.2024
|Дата оплати відсотків
|10.07.2024
|21.02.2024
|Дата оплати відсотків
|08.01.2025
|14.03.2024
|Дата оплати відсотків
|09.07.2025
|12.09.2024
|Дата оплати відсотків
|07.01.2026
|Дата оплати відсотків
|08.07.2026
|Дата оплати відсотків
|06.01.2027
|Дата оплати відсотків
|07.07.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|92.50
|16.25
|Номінальний рівень дохідності, %
|18.50
|3.25
|Термін обігу (днів)
|1232
|386
|Дата погашення
|07.07.2027
|13.03.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1194993000
|275263000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1194993000
|274763000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|2405140000
|319745000
|Кількість поданих заявок, шт.
|19
|18
|Кількість задоволених заявок, шт.
|19
|17
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|18.50
|4.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|18.45
|3.20
|Встановлена дохідність, %
|18.50
|3.25
|Середньозважена дохідність, %
|18.50
|3.25
|Надходження до бюджету
|1219651697.01
|278708834.44
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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