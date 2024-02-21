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Мінфін на аукціонах ОВДП 20 лютого залучив до держбюджету 5,1 млрд грн та EUR278,8 млн

20:05 20.02.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах 20 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 16,6 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 979 млн грн (ставка не змінилась).
При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 2,93 млрд грн під 17,6% річних.

А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 1,2 млрд грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні облігації в євро під 3,25% - вдалось залучити 279 млн євро.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону24*25*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000230213		Дорозміщення
UA4000230262
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 4 000 000
Дата розміщення 20.02.2024 20.02.2024
Дата оплати за придбані облігації 21.02.2024 21.02.2024
Дата оплати відсотків 13.03.2024 31.07.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 29.01.2025
Дата оплати відсотків 12.03.2025 30.07.2025
Дата оплати відсотків  28.01.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 88.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 17.60
Термін обігу (днів) 385 707
Дата погашення 12.03.2025 28.01.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 911206000 2904473000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 911206000 2904473000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6617753000 4214896000
Кількість поданих заявок, шт. 31 22
Кількість задоволених заявок, шт. 31 22
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.60 17.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.75 17.55
Встановлена дохідність, % 16.80 17.60
Середньозважена дохідність, % 16.80 17.60
Надходження до бюджету 978617121.87 2932884613.27

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону2627*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000230270		Дорозміщення
UA4000230023
 (Ном. в ін.вал. EUR)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 300 000
Дата розміщення 20.02.2024 20.02.2024
Дата оплати за придбані облігації 21.02.2024 21.02.2024
Дата оплати відсотків 10.07.2024 21.02.2024
Дата оплати відсотків 08.01.2025 14.03.2024
Дата оплати відсотків 09.07.2025 12.09.2024
Дата оплати відсотків 07.01.2026 
Дата оплати відсотків 08.07.2026 
Дата оплати відсотків 06.01.2027 
Дата оплати відсотків 07.07.2027 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 92.50 16.25
Номінальний рівень дохідності, % 18.50 3.25
Термін обігу (днів) 1232 386
Дата погашення 07.07.2027 13.03.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1194993000 275263000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1194993000 274763000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2405140000 319745000
Кількість поданих заявок, шт. 19 18
Кількість задоволених заявок, шт. 19 17
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 4.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.45 3.20
Встановлена дохідність, % 18.50 3.25
Середньозважена дохідність, % 18.50 3.25
Надходження до бюджету 1219651697.01 278708834.44

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

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