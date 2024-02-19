ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.02.24

Деякі користувачі вже награлися з гарнітурою суміщеної реальності Apple Vision Pro за $3500 та повертають її назад в магазин. За останні кілька днів у соціальних мережах з'явилася хвиля повідомлень власників Vision Pro, які сповістили світ, що повертають придбані гарнітури.