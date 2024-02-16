ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.02.24

Відомство США з патентів і торгових марок (USPTO) стверджує, що системи штучного інтелекту не можуть бути названі винахідниками, але люди можуть використовувати інструменти ШІ в процесі створення запатентованих винаходів і повинні розкривати інформацію, якщо вони це роблять.