ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.02.24

Загальна кількість транзакцій через систему міжнародного фінансового сервісу NovaPay, що входить до групи компаній NOVA, у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник попереднього року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.