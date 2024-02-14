ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.02.24

Ціни на золото впали нижче за ключовий рівень підтримки на азіатських торгах у середу після того, як вищі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції за січень посилили побоювання, що Федеральна резервна система утримуватиме ставки на високому рівні довше.