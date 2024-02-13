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Мінфін залучив понад 5 мільярдів від розміщення ОВДП

22:48 13.02.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах 13 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 5,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 2,8 млрд грн (ставка не змінилась).

Водночас від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 1,3млрд грн під 17,6% річних.

А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 1,2 млрд грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону21*22*23
Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000230213

Первинне розміщення UA4000230262Первинне розміщення UA4000230270
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3000000 4000000 4000000
Дата розміщення 13.02.2024 13.02.2024 13.02.2024
Дата оплати за придбані облігації 14.02.2024 14.02.2024 14.02.2024
Дата оплати відсотків 13.03.2024 31.07.2024 10.07.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 29.01.2025 08.01.2025
Дата оплати відсотків 12.03.2025 30.07.2025 09.07.2025
Дата оплати відсотків  28.01.2026 07.01.2026
Дата оплати відсотків   08.07.2026
Дата оплати відсотків   06.01.2027
Дата оплати відсотків   07.07.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 88.00 92.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 17.60 18.50
Термін обігу (днів) 392 714 1239
Дата погашення 12.03.2025 28.01.2026 07.07.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2706547000 1310423000 1210147000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2706547000 1310423000 1210147000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5706547000 1310423000 1210147000
Кількість поданих заявок, шт. 19 20 16
Кількість задоволених заявок, шт. 19 20 16
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 17.60 18.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.75 17.55 18.45
Встановлена дохідність, % 16.80 17.60 18.50
Середньозважена дохідність, % 16.80 17.60 18.50
Надходження до бюджету 2897714331.89 1318955444.13 1230915233.12

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

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