Мінфін залучив понад 5 мільярдів від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах 13 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 5,4 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 2,8 млрд грн (ставка не змінилась).
Водночас від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 1,3млрд грн під 17,6% річних.
А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 1,2 млрд грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|21*
|22*
|23
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000230213
|Первинне розміщення UA4000230262
|Первинне розміщення UA4000230270
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3000000
| 4000000
| 4000000
| Дата розміщення
| 13.02.2024
| 13.02.2024
| 13.02.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 14.02.2024
| 14.02.2024
| 14.02.2024
| Дата оплати відсотків
| 13.03.2024
| 31.07.2024
| 10.07.2024
| Дата оплати відсотків
| 11.09.2024
| 29.01.2025
| 08.01.2025
| Дата оплати відсотків
| 12.03.2025
| 30.07.2025
| 09.07.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 28.01.2026
| 07.01.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 08.07.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 06.01.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 07.07.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 84.00
| 88.00
| 92.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.80
| 17.60
| 18.50
|Термін обігу (днів)
| 392
| 714
| 1239
| Дата погашення
| 12.03.2025
| 28.01.2026
| 07.07.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 2706547000
| 1310423000
| 1210147000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 2706547000
| 1310423000
| 1210147000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 5706547000
| 1310423000
| 1210147000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 19
| 20
| 16
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 19
| 20
| 16
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.80
| 17.60
| 18.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.75
| 17.55
| 18.45
| Встановлена дохідність, %
| 16.80
| 17.60
| 18.50
| Середньозважена дохідність, %
| 16.80
| 17.60
| 18.50
|Надходження до бюджету
| 2897714331.89
| 1318955444.13
| 1230915233.12
* - військові облігації
Дані: Мінфін України