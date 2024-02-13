Мінфін залучив понад 5 мільярдів від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах 13 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 5,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 2,8 млрд грн (ставка не змінилась).

Водночас від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 1,3млрд грн під 17,6% річних.

А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 1,2 млрд грн.





Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону 21* 22* 23 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000230213 Первинне розміщення UA4000230262 Первинне розміщення UA4000230270 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 3000000 4000000 4000000 Дата розміщення 13.02.2024 13.02.2024 13.02.2024 Дата оплати за придбані облігації 14.02.2024 14.02.2024 14.02.2024 Дата оплати відсотків 13.03.2024 31.07.2024 10.07.2024 Дата оплати відсотків 11.09.2024 29.01.2025 08.01.2025 Дата оплати відсотків 12.03.2025 30.07.2025 09.07.2025 Дата оплати відсотків 28.01.2026 07.01.2026 Дата оплати відсотків 08.07.2026 Дата оплати відсотків 06.01.2027 Дата оплати відсотків 07.07.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 88.00 92.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.80 17.60 18.50 Термін обігу (днів) 392 714 1239 Дата погашення 12.03.2025 28.01.2026 07.07.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2706547000 1310423000 1210147000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2706547000 1310423000 1210147000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5706547000 1310423000 1210147000 Кількість поданих заявок, шт. 19 20 16 Кількість задоволених заявок, шт. 19 20 16 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 17.60 18.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.75 17.55 18.45 Встановлена дохідність, % 16.80 17.60 18.50 Середньозважена дохідність, % 16.80 17.60 18.50 Надходження до бюджету 2897714331.89 1318955444.13 1230915233.12

* - військові облігації

Дані: Мінфін України