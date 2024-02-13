За програмою «єОселя» видали перший кредит на купівлю приватного будинку

За програмою єОселя видано перший кредит на купівлю приватного будинку; кредит узяла родина з Ужгорода, яка переїхала на Закарпаття після початку війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Цього року ми розширили програму єОселя, і з кінця січня за нею можна взяти кредит не лише на придбання квартири, а й приватного будинку. Перший такий кредит отримала родина з Ужгорода під 7%. Загалом за програмою взяли кредити на купівлю житла вже понад 7 200 родин на 11 млрд грн", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, більшість кредитів взяли військовослужбовці за контрактом та силовики - 62%, 11% кредитів взяли педагоги й науковці, 9% - медики. Представники цих професій можуть взяти кредит під 3%. Водночас 18% позичальників - українці, які не мають власного житла або хочуть покращити житлові умови; вони взяли кредити на умовах масової іпотеки - під 7%.

У Мінекономіки інформують, що першу кредитну угоду на приватний будинок за програмою єОселі підписали у пʼятницю, 9 лютого, в Ужгородському відділенні Ощадбанку. Подружжя обрало будинок площею 82,8 кв. метра в Ужгороді.

Як повідомлялось, програма єОселя почала роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

Із 29 січня українці можуть обрати за єОселею приватні будинки площею 62,5 кв. метра на одного плюс 21 кв. метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних.

Вимоги за датою введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці), які можуть взяти кредит під 3%, та ветеранам - під 7% - доступні приватні будинки до 10 років у Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Для ВПО та інших українців, які можуть взяти кредит під 7%, доступні приватні будинки до 3 років, незалежно від населеного пункту.