ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.02.24

За повідомленнями, у Олександра Сирського і у Валерія Залужного були різні погляди на те, що треба робити з Бахмутом. Спочатку щодо того, чи варто було раніше виходити з міста взимку 2023 року, а потім - чи варто було наступати на місто вже влітку і восени 2023 року.