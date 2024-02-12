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Торік банки видали понад 6,1 тисячі іпотечних кредитів на ₴9,1 мільярда - НБУ
Банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.
Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у 2023 році порівняно з попереднім роком зріс майже в п'ять разів, а кількість угод потроїлась.
Банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.
Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у 2023 році порівняно з попереднім роком зріс майже в п'ять разів, а кількість угод потроїлась.
Рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя" (майже всі кредити протягом року надано в межах програми).
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у грудні залишилася на рівні листопада - 7,6%, водночас рік тому, у грудні 2022 року, - 8,3%.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у 2023 році видано в м. Київ та Київській області - 2664 договори на загальну суму 4,5 млрд грн (50% від загального обсягу), Львівській (314 договорів на 518 млн грн), Рівненській (344 на 461 млн грн) та Вінницькій (304 на 455 млн грн) областях.
Як повідомлялось, у січні 2024 року 575 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на 1 млрд грн.
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