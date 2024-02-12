Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Торік банки видали понад 6,1 тисячі іпотечних кредитів на ₴9,1 мільярда - НБУ

09:52 12.02.2024 |

Фінанси, Економіка

Торік банки видали понад 6,1 тисячі іпотечних кредитів на &#8372;9,1 мільярда - НБУ

 

Банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у 2023 році порівняно з попереднім роком зріс майже в п'ять разів, а кількість угод потроїлась.

Банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у 2023 році порівняно з попереднім роком зріс майже в п'ять разів, а кількість угод потроїлась.

Рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя" (майже всі кредити протягом року надано в межах програми).

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у грудні залишилася на рівні листопада - 7,6%, водночас рік тому, у грудні 2022 року, - 8,3%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у 2023 році видано в м. Київ та Київській області - 2664 договори на загальну суму 4,5 млрд грн (50% від загального обсягу), Львівській (314 договорів на 518 млн грн), Рівненській (344 на 461 млн грн) та Вінницькій (304 на 455 млн грн) областях.

Як повідомлялось, у січні 2024 року 575 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на 1 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6234
  0,0527
 0,14
EUR
 1
 40,5129
  0,1000
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6350  0,08 0,21 38,1596  0,12 0,30
EUR 40,6536  0,11 0,28 41,4136  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на 09.02.24, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5700  0,01 0,01 37,6000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес