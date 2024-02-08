ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.02.24

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 січня 2024 року становила 37.4%, що на 0.8 відсоткових пункта нижче показника на 1 січня 2023 року. Обсяг непрацюючих кредитів за рік скоротився на 9.7 млрд грн - до 422.4 млрд грн.