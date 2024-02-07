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Елеонор Рузвельт
Мінфін на аукціонах ОВДП 6 лютого залучив до держбюджету 5,4 млрд грн та $80 млн
Міністерство фінансів на аукціонах 6 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму майже 8,4 млрд гривень в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.
Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 3,202 млрд грн.
Натомість від продажу ОВДП з терміном обігу 1,7 року надійшло 2,113 млрд грн під 17,6% річних.
Крім того, розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 57 млн грн.
Водночас було запропоновано ОВДП в доларах: 80 млн дол міністерство залучило під 3,2% з погашенням через 1 рік.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|17*
|18*
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA400022
|Дорозміщення
UA4000229264
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3000000
|2000000
|Дата розміщення
|06.02.2024
|06.02.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|07.02.2024
|07.02.2024
|Дата оплати відсотків
|13.03.2024
|17.04.2024
|Дата оплати відсотків
|11.09.2024
|16.10.2024
|Дата оплати відсотків
|12.03.2025
|16.04.2025
|Дата оплати відсотків
|15.10.2025
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|89.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|17.80
|Термін обігу (днів)
|399
|616
|Дата погашення
|12.03.2025
|15.10.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|3615694000
|2074301000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3000000000
|2000000000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|3000000000
|20047302000
|Кількість поданих заявок, шт.
|22
|13
|Кількість задоволених заявок, шт.
|21
|13
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.00
|17.60
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|17.60
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|17.60
|Середньозважена дохідність, %
|16.80
|17.60
|Надходження до бюджету
|3201960000.00
|2113400000.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|19
|20*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000229116
|Дорозміщення
UA4000230106
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|1000000
|100000
|Дата розміщення
|06.02.2024
|06.02.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|07.02.2024
|07.02.2024
|Дата оплати відсотків
|28.02.2024
|21.03.2024
|Дата оплати відсотків
|28.08.2024
|19.09.2024
|Дата оплати відсотків
|26.02.2025
|20.03.2025
|Дата оплати відсотків
|27.08.2025
|Дата оплати відсотків
|25.02.2026
|Дата оплати відсотків
|26.08.2026
|Дата оплати відсотків
|24.02.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|94.35
|23.25
|Номінальний рівень дохідності, %
|18.87
|4.65
|Термін обігу (днів)
|1113
|407
|Дата погашення
|24.02.2027
|20.03.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|51924000
|81190000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|51924000
|78620000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|19349307000
|178620000
|Кількість поданих заявок, шт.
|5
|24
|Кількість задоволених заявок, шт.
|5
|23
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|18.50
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|18.50
|4.60
|Встановлена дохідність, %
|18.50
|4.66
|Середньозважена дохідність, %
|18.50
|4.66
|Надходження до бюджету
|56669334.36
|80015813.26
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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