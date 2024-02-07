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Мінфін на аукціонах ОВДП 6 лютого залучив до держбюджету 5,4 млрд грн та $80 млн

23:35 06.02.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах 6 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму майже 8,4 млрд гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 3,202 млрд грн.

Натомість від продажу ОВДП з терміном обігу 1,7 року надійшло 2,113 млрд грн під 17,6% річних.

Крім того, розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 57 млн грн.

Водночас було запропоновано ОВДП в доларах: 80 млн дол міністерство залучило під 3,2% з погашенням через 1 рік.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону17*18*
Код випуску облігацій Первинне
розміщення
 UA400022		Дорозміщення
UA4000229264
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3000000 2000000
Дата розміщення 06.02.2024 06.02.2024
Дата оплати за придбані облігації 07.02.2024 07.02.2024
Дата оплати відсотків 13.03.2024 17.04.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 16.10.2024
Дата оплати відсотків 12.03.2025 16.04.2025
Дата оплати відсотків  15.10.2025
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 89.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 17.80
Термін обігу (днів) 399 616
Дата погашення 12.03.2025 15.10.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3615694000 2074301000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3000000000 2000000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3000000000 20047302000
Кількість поданих заявок, шт. 22 13
Кількість задоволених заявок, шт. 21 13
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.00 17.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 17.60
Встановлена дохідність, % 16.80 17.60
Середньозважена дохідність, % 16.80 17.60
Надходження до бюджету 3201960000.00 2113400000.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону1920*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000229116		Дорозміщення
UA4000230106
(Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 1000000 100000
Дата розміщення 06.02.2024 06.02.2024
Дата оплати за придбані облігації 07.02.2024 07.02.2024
Дата оплати відсотків 28.02.2024 21.03.2024
Дата оплати відсотків 28.08.2024 19.09.2024
Дата оплати відсотків 26.02.2025 20.03.2025
Дата оплати відсотків 27.08.2025 
Дата оплати відсотків 25.02.2026 
Дата оплати відсотків 26.08.2026 
Дата оплати відсотків 24.02.2027 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 94.35 23.25
Номінальний рівень дохідності, % 18.87 4.65
Термін обігу (днів) 1113 407
Дата погашення 24.02.2027 20.03.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 51924000 81190000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 51924000 78620000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 19349307000 178620000
Кількість поданих заявок, шт. 5 24
Кількість задоволених заявок, шт. 5 23
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 4.60
Встановлена дохідність, % 18.50 4.66
Середньозважена дохідність, % 18.50 4.66
Надходження до бюджету 56669334.36 80015813.26

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

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