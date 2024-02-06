ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.02.24

У вівторок долар США залишався стабільним поблизу тримісячного піку на тлі очікувань, що ФРС навряд чи агресивно знижуватиме ставки цього року, тоді як австралійський долар зріс після того, як центральний банк заявив, що не може виключити нового підвищення ставок.