Попит на облігації Мінфіну впав до мінімуму з початку року

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 30 січня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 1,56 мільярда гривень.

Зокрема, від продажу річних облігацій надійшло 471,22 мільйона гривень під 16,8% річних, свідчать дані на сайті Мінфіну.

Ще 925,33 мільйона вдалося залучити від продажу ОВДП з погашенням через 1,7 року під 17,6% річних.

Решта 166,72 мільйона гривень надійшла від розміщення трирічних цінних паперів під 18,5% річних.

Таким чином, попит на облігації Мінфіну став найменшим з початку року:

* 23 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 6 мільярда гривень (в еквіваленті), у тому числі від продажу облігацій у гривні надійшло 2,2 млрд грн.

* 16 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 8,51 мільярда гривень (в еквіваленті).

* 9 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 16,77 мільярда гривень, переважно, завдяки продажу валютних облігацій.

Загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 14* 15* 16 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000229470 Дорозміщення UA4000229264 Дорозміщення UA4000229116 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 3 000 000 1 000 000 Дата розміщення 30.01.2024 30.01.2024 30.01.2024 Дата оплати за придбані облігації 31.01.2024 31.01.2024 31.01.2024 Дата оплати відсотків 17.04.2024 28.02.2024 Дата оплати відсотків 16.10.2024 28.08.2024 Дата оплати відсотків 16.04.2025 26.02.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію - 89.00 94.35 Номінальний рівень дохідності, % 16.92 17.80 18.87 Термін обігу (днів) 294 623 1 120 Дата погашення 20.11.2024 15.10.2025 24.02.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 534 984 000 878 518 000 153 283 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 534 984 000 878 518 000 153 283 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15 974 745 000 18 047 302 000 19 297 383 000 Кількість поданих заявок, шт. 32 22 7 Кількість задоволених заявок, шт. 32 22 7 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 17.60 18.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.79 17.50 18.50 Встановлена дохідність, % 16.80 17.60 18.50 Середньозважена дохідність, % 16.80 17.60 18.50 Надходження до бюджету 471 219 665.64 925 326 116.86 166 722 853.44

* - військові облігації

Дані: Мінфін України