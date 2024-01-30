ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.01.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 30 січня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|29.12.23
|1586110.55
|689989.89
|657925.26
|139227.12
|2031.33
|53034.07
|43902.88
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|02.01.24
|1586010.82
|689989.89
|657762.05
|139202.06
|2031.33
|53386.01
|43639.48
|03.01.24
|1585935.36
|689989.98
|657563.74
|139183.63
|2031.33
|53512.24
|43654.53
|04.01.24
|1585916.79
|689989.89
|656629.67
|139968.38
|2031.33
|53626.56
|43670.97
|05.01.24
|1585770.97
|689989.89
|655100.21
|141269.06
|2031.33
|53679.14
|43701.34
|08.01.24
|1585782.39
|689989.89
|654933.92
|141337.74
|2031.33
|53803.33
|43686.18
|09.01.24
|1586295.21
|689989.89
|655021.90
|141556.51
|2031.33
|54006.12
|43689.46
|10.01.24
|1586403.92
|689989.89
|654811.26
|141725.46
|2031.33
|54155.57
|43690.41
|11.01.24
|1589157.36
|689989.89
|657017.49
|141853.13
|2031.33
|54339.25
|43926.27
|12.01.24
|1591713.71
|689989.89
|658571.76
|142442.76
|2031.33
|55001.95
|43696.47
|15.01.24
|1590959.52
|689989.89
|657988.55
|142406.42
|2031.33
|54962.50
|43580.83
|16.01.24
|1591107.42
|689989.89
|657950.51
|142466.11
|2031.33
|55127.29
|43542.29
|17.01.24
|1591114.84
|689989.89
|657413.89
|142413.77
|2031.33
|55193.21
|43697.25
|18.01.24
|1594920.28
|687489.89
|662209.09
|143759.93
|2031.33
|55554.13
|43875.91
|19.01.24
|1596064.91
|687489.89
|661848.01
|144934.59
|2031.33
|55613.68
|44147.42
|22.01.24
|1595391.08
|687489.89
|661130.89
|144809.36
|2031.33
|55849.41
|44080.29
|23.01.24
|1595136.76
|687489.89
|660900.18
|144722.92
|2031.33
|55891.76
|44100.68
|24.01.24
|1595051.02
|687489.89
|660605.04
|144620.57
|2031.33
|56235.87
|44068.33
|25.01.24
|1597563.45
|687489.89
|662359.61
|145007.66
|2038.27
|56627.48
|44040.53
|26.01.24
|1598506.09
|687489.89
|662324.61
|145429.48
|2048.27
|57208.13
|44015.71
|29.01.24
|1599198.87
|687489.89
|662214.25
|145799.49
|2038.27
|57624.82
|44032.16
|30.01.24
|1599451.06
|687489.89
|661500.38
|146498.65
|2038.27
|57819.24
|44104.62
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на 30 січня - 37,8862 грн.