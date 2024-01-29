ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.01.24

«Я сподіваюся, що ті пропозиції, які зараз виносяться на обговорення і учасниками бізнес-спільноти і бізнес-омбудсменом, і бізнесовими асоціаціями, принесуть набагато більш системний результат, ніж рішення Ради Національної безпеки і оборони», - зазначає Порошенко.