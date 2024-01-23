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Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну впав до 6 мільярдів
Міністерство фінансів на первинних аукціонах 23 січня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій надійшло 289,33 мільйона гривень під 16,8% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 1,64 мільярда гривень під 17,6%, а розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 262,76 мільйона гривень під 18,5% річних.
Крім того, Мінфін розмістив облігації у валюті з погашенням через 14 місяців на $101,6 млн під 4,65%.
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|10*
|11*
|12
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000229470
|Дорозміщення
UA4000229264
|Дорозміщення
UA4000229116
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4000000
|4000000
|1000000
|Дата розміщення
|23.01.2024
|23.01.2024
|23.01.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|24.01.2024
|24.01.2024
|24.01.2024
|Дата оплати відсотків
|17.04.2024
|28.02.2024
|Дата оплати відсотків
|16.10.2024
|28.08.2024
|Дата оплати відсотків
|16.04.2025
|26.02.2025
|Дата оплати відсотків
|15.10.2025
|27.08.2025
|Дата оплати відсотків
|25.02.2026
|Дата оплати відсотків
|26.08.2026
|Дата оплати відсотків
|24.02.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|-
|89.00
|94.35
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.92
|17.80
|18.87
|Термін обігу (днів)
|301
|630
|1127
|Дата погашення
|20.11.2024
|15.10.2025
|24.02.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|329417000
|1566030000
|242768000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|329417000
|1566030000
|242399000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|15439761000
|17168784000
|19144100000
|Кількість поданих заявок, шт.
|25
|15
|12
|Кількість задоволених заявок, шт.
|25
|15
|11
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|17.60
|18.60
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.78
|17.60
|18.50
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|17.60
|18.50
|Середньозважена дохідність, %
|16.80
|17.60
|18.50
|Надходження до бюджету
|289334291.84
|1644127916.10
|262758092.01
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
|Номер аукціону
|13*
|Код випуску облігацій
|Первинне розміщення UA4000230106
(ном в іноз валюті $ США)
|Номінальна вартість
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|100000
|Дата розміщення
|23.01.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|24.01.2024
|Дата оплати відсотків
|21.03.2024
|Дата оплати відсотків
|19.09.2024
|Дата оплати відсотків
|20.03.2025
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|23.25
|Номінальний рівень дохідності, %
|4.65
|Термін обігу (днів)
|421
|Дата погашення
|20.03.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|135925000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|100000000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|100000000
|Кількість поданих заявок, шт.
|40
|Кількість задоволених заявок, шт.
|38
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|4.59
|Встановлена дохідність, %
|4.66
|Середньозважена дохідність, %
|4.65
|Надходження до бюджету
|101606700.46
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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