Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну впав до 6 мільярдів

20:19 23.01.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 23 січня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій надійшло 289,33 мільйона гривень під 16,8% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 1,64 мільярда гривень під 17,6%, а розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 262,76 мільйона гривень під 18,5% річних.

Крім того, Мінфін розмістив облігації у валюті з погашенням через 14 місяців на $101,6 млн під 4,65%.


Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону10*11*12
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000229470		Дорозміщення
UA4000229264		Дорозміщення
UA4000229116
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4000000 4000000 1000000
Дата розміщення 23.01.2024 23.01.2024 23.01.2024
Дата оплати за придбані облігації 24.01.2024 24.01.2024 24.01.2024
Дата оплати відсотків  17.04.2024 28.02.2024
Дата оплати відсотків  16.10.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків  16.04.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків  15.10.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків   25.02.2026
Дата оплати відсотків   26.08.2026
Дата оплати відсотків   24.02.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію - 89.00 94.35
Номінальний рівень дохідності, % 16.92 17.80 18.87
Термін обігу (днів) 301 630 1127
Дата погашення 20.11.2024 15.10.2025 24.02.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 329417000 1566030000 242768000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 329417000 1566030000 242399000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15439761000 17168784000 19144100000
Кількість поданих заявок, шт. 25 15 12
Кількість задоволених заявок, шт. 25 15 11
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 17.60 18.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.78 17.60 18.50
Встановлена дохідність, % 16.80 17.60 18.50
Середньозважена дохідність, % 16.80 17.60 18.50
Надходження до бюджету 289334291.84 1644127916.10 262758092.01

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону13*
Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000230106
 (ном в іноз валюті $ США)
Номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 100000
Дата розміщення 23.01.2024
Дата оплати за придбані облігації 24.01.2024
Дата оплати відсотків 21.03.2024
Дата оплати відсотків 19.09.2024
Дата оплати відсотків 20.03.2025
Розмір купонного платежу на одну облігацію 23.25
Номінальний рівень дохідності, % 4.65
Термін обігу (днів) 421
Дата погашення 20.03.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 135925000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 100000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 100000000
Кількість поданих заявок, шт. 40
Кількість задоволених заявок, шт. 38
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.59
Встановлена дохідність, % 4.66
Середньозважена дохідність, % 4.65
Надходження до бюджету 101606700.46

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,4544
  0,0023
 0,01
EUR
 1
 40,6905
  0,1023
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5167  0,08 0,20 38,1300  0,10 0,27
EUR 40,9013  0,05 0,12 41,7050  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4500  0,02 0,05 37,4567  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес