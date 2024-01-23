Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну впав до 6 мільярдів

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 23 січня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій надійшло 289,33 мільйона гривень під 16,8% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 1,64 мільярда гривень під 17,6%, а розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 262,76 мільйона гривень під 18,5% річних.

Крім того, Мінфін розмістив облігації у валюті з погашенням через 14 місяців на $101,6 млн під 4,65%.



