ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.01.24

В інтерв'ю Фаріду Закарії з CNN Гейтс передбачив, що штучний інтелект полегшить життя кожної людини, зокрема, він вказав на допомогу лікарям в оформленні документів, які "є частиною роботи, яка їм не подобається, але ми можемо зробити її дуже ефективною".