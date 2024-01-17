ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.01.24

В останні дні 2023 уряд оприлюднив документ, який анонсує кардинальні зміни у тому, хто і як платитиме податки в Україні вже за кілька років - "Національну стратегію доходів". Йдеться, звісно, не про доходи громадян чи бізнесу, а про бюджет.