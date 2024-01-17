Мінфін на аукціонах ОВДП 16 січня залучив до держбюджету 6,6 млрд грн, EUR45,5 млн

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 16 січня залучило 8,5 мільярда гривень до бюджету.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Від розміщення ОВДП у гривні з терміном погашення 1 рік під 16,8% залучили 878 мільйонів гривень.
Гривневі облігації на 1,7 роки під 17,6% розмістили на 4,16 млрд грн.
ОВДП у національній валюті з терміном погашення 3,1 роки під 18,6% залучили 1,56 млрд грн.
Також Мінфін розмістив ОВДП у євро з терміном погашення 1 рік під 3,25% на 45,5 млн євро.
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|6*
|7*
|8
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4000000
| 4000000
| 3000000
| Дата розміщення
| 16.01.2024
| 16.01.2024
| 16.01.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 17.01.2024
| 17.01.2024
| 17.01.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 17.04.2024
| 28.02.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 16.10.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 16.04.2025
| 26.02.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 15.10.2025
| 27.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.02.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| -
| 89.00
| 94.35
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.92
| 17.80
| 18.87
|Термін обігу (днів)
| 308
| 637
| 1134
| Дата погашення
| 20.11.2024
| 15.10.2025
| 24.02.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 1002820000
| 3978310000
| 1465035000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1002592000
| 3978310000
| 1465035000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 15110344000
| 15602754000
| 18901701000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 19
| 20
| 12
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 17
| 20
| 12
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.84
| 17.60
| 18.60
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.80
| 17.50
| 18.50
| Встановлена дохідність, %
| 16.80
| 17.60
| 18.60
| Середньозважена дохідність, %
| 16.80
| 17.60
| 18.60
|Надходження до бюджету
| 878110177.28
| 4163203519.76
| 1579313918.49
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
|Номер аукціону
|9*
|Код випуску облігацій
|Первинне розміщення UA4000230023
(ном в іноз валюті EUR)
| Номінальна вартість
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 100000
| Дата розміщення
| 16.01.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 17.01.2024
| Дата оплати відсотків
| 14.03.2024
| Дата оплати відсотків
| 12.09.2024
| Дата оплати відсотків
| 13.03.2025
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 16.25
| Номінальний рівень дохідності, %
| 3.25
|Термін обігу (днів)
| 421
| Дата погашення
| 13.03.2025
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 44982000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 44982000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 44982000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 15
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 15
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 3.25
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 3.20
| Встановлена дохідність, %
| 3.25
| Середньозважена дохідність, %
| 3.25
|Надходження до бюджету
| 45487127.56
* - військові облігації