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Мінфін на аукціонах ОВДП 16 січня залучив до держбюджету 6,6 млрд грн, EUR45,5 млн

23:10 16.01.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 16 січня залучило 8,5 мільярда гривень до бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від розміщення ОВДП у гривні з терміном погашення 1 рік під 16,8% залучили 878 мільйонів гривень.

Гривневі облігації на 1,7 роки під 17,6% розмістили на 4,16 млрд грн.

ОВДП у національній валюті з терміном погашення 3,1 роки під 18,6% залучили 1,56 млрд грн.

Також Мінфін розмістив ОВДП у євро з терміном погашення 1 рік під 3,25% на 45,5 млн євро.


Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону6*7*8
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4000000 4000000 3000000
Дата розміщення 16.01.2024 16.01.2024 16.01.2024
Дата оплати за придбані облігації 17.01.2024 17.01.2024 17.01.2024
Дата оплати відсотків  17.04.2024 28.02.2024
Дата оплати відсотків  16.10.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків  16.04.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків  15.10.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків   25.02.2026
Дата оплати відсотків   26.08.2026
Дата оплати відсотків   24.02.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію - 89.00 94.35
Номінальний рівень дохідності, % 16.92 17.80 18.87
Термін обігу (днів) 308 637 1134
Дата погашення 20.11.2024 15.10.2025 24.02.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1002820000 3978310000 1465035000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1002592000 3978310000 1465035000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15110344000 15602754000 18901701000
Кількість поданих заявок, шт. 19 20 12
Кількість задоволених заявок, шт. 17 20 12
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.84 17.60 18.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 17.50 18.50
Встановлена дохідність, % 16.80 17.60 18.60
Середньозважена дохідність, % 16.80 17.60 18.60
Надходження до бюджету 878110177.28 4163203519.76 1579313918.49

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону9*
Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000230023

 (ном в іноз валюті EUR)

Номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 100000
Дата розміщення 16.01.2024
Дата оплати за придбані облігації 17.01.2024
Дата оплати відсотків 14.03.2024
Дата оплати відсотків 12.09.2024
Дата оплати відсотків 13.03.2025
Розмір купонного платежу на одну облігацію 16.25
Номінальний рівень дохідності, % 3.25
Термін обігу (днів) 421
Дата погашення 13.03.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 44982000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 44982000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 44982000
Кількість поданих заявок, шт. 15
Кількість задоволених заявок, шт. 15
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 3.25
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 3.20
Встановлена дохідність, % 3.25
Середньозважена дохідність, % 3.25
Надходження до бюджету 45487127.56

* - військові облігації
За матеріалами: Економічна правда
 

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