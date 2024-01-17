Мінфін на аукціонах ОВДП 16 січня залучив до держбюджету 6,6 млрд грн, EUR45,5 млн

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 16 січня залучило 8,5 мільярда гривень до бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від розміщення ОВДП у гривні з терміном погашення 1 рік під 16,8% залучили 878 мільйонів гривень.

Гривневі облігації на 1,7 роки під 17,6% розмістили на 4,16 млрд грн.

ОВДП у національній валюті з терміном погашення 3,1 роки під 18,6% залучили 1,56 млрд грн.

Також Мінфін розмістив ОВДП у євро з терміном погашення 1 рік під 3,25% на 45,5 млн євро.





Номер аукціону 6* 7* 8 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4000000 4000000 3000000 Дата розміщення 16.01.2024 16.01.2024 16.01.2024 Дата оплати за придбані облігації 17.01.2024 17.01.2024 17.01.2024 Дата оплати відсотків 17.04.2024 28.02.2024 Дата оплати відсотків 16.10.2024 28.08.2024 Дата оплати відсотків 16.04.2025 26.02.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію - 89.00 94.35 Номінальний рівень дохідності, % 16.92 17.80 18.87 Термін обігу (днів) 308 637 1134 Дата погашення 20.11.2024 15.10.2025 24.02.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1002820000 3978310000 1465035000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1002592000 3978310000 1465035000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15110344000 15602754000 18901701000 Кількість поданих заявок, шт. 19 20 12 Кількість задоволених заявок, шт. 17 20 12 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.84 17.60 18.60 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 17.50 18.50 Встановлена дохідність, % 16.80 17.60 18.60 Середньозважена дохідність, % 16.80 17.60 18.60 Надходження до бюджету 878110177.28 4163203519.76 1579313918.49

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону 9* Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000230023 (ном в іноз валюті EUR) Номінальна вартість 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 100000 Дата розміщення 16.01.2024 Дата оплати за придбані облігації 17.01.2024 Дата оплати відсотків 14.03.2024 Дата оплати відсотків 12.09.2024 Дата оплати відсотків 13.03.2025 Розмір купонного платежу на одну облігацію 16.25 Номінальний рівень дохідності, % 3.25 Термін обігу (днів) 421 Дата погашення 13.03.2025 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 44982000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 44982000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 44982000 Кількість поданих заявок, шт. 15 Кількість задоволених заявок, шт. 15 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 3.25 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 3.20 Встановлена дохідність, % 3.25 Середньозважена дохідність, % 3.25 Надходження до бюджету 45487127.56

* - військові облігації