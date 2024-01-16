ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.01.24

Шмигаль проігнорував виклики до НАЗК для надання пояснень, тому агентство змушене було скласти протокол про корупцію у зв'язку з розголошенням інформації про викривача, до розгляду протоколу в суді воно непричетне, наголошує голова НАЗК Олександр Новіков.