ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.01.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 15 січня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|15.12.23
|1559351.09
|689989.89
|635623.31
|134802.04
|2024.51
|52358.25
|44553.09
|18.12.23
|1559518.28
|689989.89
|635543.89
|134976.20
|2024.51
|52429.42
|44554.40
|19.12.23
|1560042.08
|689989.89
|635664.15
|135028.05
|2024.51
|52737.06
|44597.42
|20.12.23
|1560674.92
|689989.89
|635912.65
|135187.07
|2024.51
|52959.51
|44601.29
|21.12.23
|1568591.43
|689989.89
|640769.79
|137900.25
|2024.51
|53299.11
|44607.88
|22.12.23
|1570021.74
|689989.89
|641733.42
|138058.39
|2024.51
|53606.31
|44609.21
|25.12.23
|1569988.97
|689989.89
|641501.08
|138206.65
|2024.51
|53655.28
|44611.57
|26.12.23
|1569896.62
|689989.89
|641939.94
|137774.24
|2024.51
|54717.46
|44450.59
|27.12.23
|1569298.88
|689989.89
|641566.91
|137641.46
|2024.51
|53679.92
|44396.19
|28.12.23
|1583245.20
|689989.89
|653244.12
|139838.58
|2031.33
|54118.39
|44022.88
|29.12.23
|1586110.55
|689989.89
|657925.26
|139227.12
|2031.33
|53034.07
|43902.88
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|02.01.24
|1586010.82
|689989.89
|657762.05
|139202.06
|2031.33
|53386.01
|43639.48
|03.01.24
|1585935.36
|689989.98
|657563.74
|139183.63
|2031.33
|53512.24
|43654.53
|04.01.24
|1585916.79
|689989.89
|656629.67
|139968.38
|2031.33
|53626.56
|43670.97
|05.01.24
|1585770.97
|689989.89
|655100.21
|141269.06
|2031.33
|53679.14
|43701.34
|08.01.24
|1585782.39
|689989.89
|654933.92
|141337.74
|2031.33
|53803.33
|43686.18
|09.01.24
|1586295.21
|689989.89
|655021.90
|141556.51
|2031.33
|54006.12
|43689.46
|10.01.24
|1586403.92
|689989.89
|654811.26
|141725.46
|2031.33
|54155.57
|43690.41
|11.01.24
|1589157.36
|689989.89
|657017.49
|141853.13
|2031.33
|54339.25
|43926.27
|12.01.24
|1591713.71
|689989.89
|658571.76
|142442.76
|2031.33
|55001.95
|43696.47
|15.01.24
|1590959.52
|689989.89
|657988.55
|142406.42
|2031.33
|54962.50
|43580.83
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