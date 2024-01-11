ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.01.24

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у четвер, трохи відновившись після важкого початку 2024 року, і зараз основна увага приділяється майбутнім даним щодо інфляції в США, щоб отримати більше сигналів про плани ФРС зі зниження процентних ставок.