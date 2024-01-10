ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.01.24

У середу долар залишався стабільним в обережній торгівлі напередодні даних щодо інфляції в США, які будуть опубліковані цього тижня, що, ймовірно, вплине на політику ФРС, в той час як біткойн був волатильним після того, як фейковий пост у соціальних мережах сколихнув ринки.