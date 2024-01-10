Мінфін зберіг ставки за ОВДП у гривні й доларах на перших у 2024 р. аукціонах і позапланово запропонував ОВДП у євро

Міністерство фінансів України на перших у новому році аукціонах із розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики у вівторок зберегло ставки відсікання на рівні минулого року: за 11-міс. - 16,84%, за 21 міс. - 17,6% і за 38 міс. - 38% річних.

Згідно з інформацією на сайті відомства, після відмови від обмеження пропозиції наприкінці минулого року Мінфін знову поставив ліміти по 4 млрд грн на кожному аукціоні, однак попит на всіх із них був у рази нижчим.

У результаті було задоволено всі 50 поданих заявок. Найбільші надходження забезпечили найдовші папери - 1,504 млрд грн, 21-міс. принесли 1,254 млрд грн і 11-міс. - 0,222 млрд грн. Сумарно продажі на перших аукціонах нового року становили 2,98 млрд грн проти 2,56 млрд грн на останніх аукціонах минулого року.

Водночас попит на доларові папери знизився: 13-міс. облігації покупці придбали на $153,1 млн за 47 заявками, що менше за $207,1 млн за 66 заявками на подібному аукціоні останнього тижня 2023 року. Ставка розміщення, як і у випадку з гривневими паперами, залишилася на колишньому рівні - 4,66% річних.

Варто зазначити, що Мінфін відмовився від задоволення заявки на $27,4 млн під 5% річних.

Позапланово цього вівторка було виставлено 18-міс. облігації в євро з достроковим погашенням, хоча спочатку на перший квартал цього року було анонсовано лише одне розміщення паперів у євро - 20 лютого терміном обігу один рік. Ймовірно, проведення цього аукціону було погоджено з кількома великими банками, оскільки на нього було подано лише три заявки, за якими продано облігацій на EUR190 млн під 2,5% річних. Для порівняння: на попередньому аукціоні з розміщення ОВДП в євро 19 грудня Мінфін зміг залучити лише EUR26,4 млн під 3,2% на дев'ять місяців.





