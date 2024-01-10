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Мінфін зберіг ставки за ОВДП у гривні й доларах на перших у 2024 р. аукціонах і позапланово запропонував ОВДП у євро

23:19 09.01.2024 |

Фінанси, Економіка

Мінфін зберіг ставки за ОВДП у гривні й доларах на перших у 2024 р. аукціонах і позапланово запропонував ОВДП у євро

 

Міністерство фінансів України на перших у новому році аукціонах із розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики у вівторок зберегло ставки відсікання на рівні минулого року: за 11-міс. - 16,84%, за 21 міс. - 17,6% і за 38 міс. - 38% річних.

Згідно з інформацією на сайті відомства, після відмови від обмеження пропозиції наприкінці минулого року Мінфін знову поставив ліміти по 4 млрд грн на кожному аукціоні, однак попит на всіх із них був у рази нижчим.

У результаті було задоволено всі 50 поданих заявок. Найбільші надходження забезпечили найдовші папери - 1,504 млрд грн, 21-міс. принесли 1,254 млрд грн і 11-міс. - 0,222 млрд грн. Сумарно продажі на перших аукціонах нового року становили 2,98 млрд грн проти 2,56 млрд грн на останніх аукціонах минулого року.

Водночас попит на доларові папери знизився: 13-міс. облігації покупці придбали на $153,1 млн за 47 заявками, що менше за $207,1 млн за 66 заявками на подібному аукціоні останнього тижня 2023 року. Ставка розміщення, як і у випадку з гривневими паперами, залишилася на колишньому рівні - 4,66% річних.

Варто зазначити, що Мінфін відмовився від задоволення заявки на $27,4 млн під 5% річних.

Позапланово цього вівторка було виставлено 18-міс. облігації в євро з достроковим погашенням, хоча спочатку на перший квартал цього року було анонсовано лише одне розміщення паперів у євро - 20 лютого терміном обігу один рік. Ймовірно, проведення цього аукціону було погоджено з кількома великими банками, оскільки на нього було подано лише три заявки, за якими продано облігацій на EUR190 млн під 2,5% річних. Для порівняння: на попередньому аукціоні з розміщення ОВДП в євро 19 грудня Мінфін зміг залучити лише EUR26,4 млн під 3,2% на дев'ять місяців.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону1*2*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000229470Дорозміщення UA4000229264
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000
Дата розміщення 09.01.2024 09.01.2024
Дата оплати за придбані облігації 10.01.2024 10.01.2024
Дата оплати відсотків  17.04.2024
Дата оплати відсотків  16.10.2024
Дата оплати відсотків  16.04.2025
Дата оплати відсотків  15.10.2025
Розмір купонного платежу на одну облігацію 16.92 17.80
Номінальний рівень дохідності, % 315 644
Термін обігу (днів) 20.11.2024 15.10.2025
Дата погашення 254 730 000 1 202 262 000
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 254 730 000 1 202 262 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 14 107 752 000 11 624 444 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 24 14
Кількість поданих заявок, шт. 24 14
Кількість задоволених заявок, шт. 16.84 17.60
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.78 17.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.84 17.60
Встановлена дохідність, % 16.80 17.60
Середньозважена дохідність, % 222 472 276.37 1 254 084 813.15
Надходження до бюджету 16.92 17.80

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону34*5
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000229116Дорозміщення

 (ном. в іноз вал. $США))

Первинне розміщення

(Ном. в ін.вал. EUR

 з достр. погаш.)

Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 150 000 -
Дата розміщення 09.01.2024 09.01.2024 09.01.2024
Дата оплати за придбані облігації 10.01.2024 10.01.2024 10.01.2024
Дата оплати відсотків 28.02.2024 01.02.2024 11.07.2024
Дата оплати відсотків 28.08.2024 01.08.2024 09.01.2025
Дата оплати відсотків 26.02.2025 30.01.2025 10.07.2025
Дата оплати відсотків 27.08.2025  
Дата оплати відсотків 25.02.2026  
Дата оплати відсотків 26.08.2026  
Дата оплати відсотків 24.02.2027  
Розмір купонного платежу на одну облігацію 94.35 23.30 12.50
Номінальний рівень дохідності, % 18.87 4.66 2.50
Термін обігу (днів) 1 141 386 547
Дата погашення 24.02.2027 30.01.2025 10.07.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 400 495 000 177 425 000 190 035 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 400 495 000 150 000 000 190 035 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 17 436 666 000 353 296 000 190 035 000
Кількість поданих заявок, шт. 12 48 3
Кількість задоволених заявок, шт. 12 47 3
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.60 5.00 #VALUE!
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 4.58 #VALUE!
Встановлена дохідність, % 18.60 4.66 2.50
Середньозважена дохідність, % 18.60 4.66 2.50
Надходження до бюджету 1 504 592 049.60 153 089 186.64 190 035 000.00

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

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