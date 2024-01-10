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Мінфін зберіг ставки за ОВДП у гривні й доларах на перших у 2024 р. аукціонах і позапланово запропонував ОВДП у євро
Міністерство фінансів України на перших у новому році аукціонах із розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики у вівторок зберегло ставки відсікання на рівні минулого року: за 11-міс. - 16,84%, за 21 міс. - 17,6% і за 38 міс. - 38% річних.
Згідно з інформацією на сайті відомства, після відмови від обмеження пропозиції наприкінці минулого року Мінфін знову поставив ліміти по 4 млрд грн на кожному аукціоні, однак попит на всіх із них був у рази нижчим.
У результаті було задоволено всі 50 поданих заявок. Найбільші надходження забезпечили найдовші папери - 1,504 млрд грн, 21-міс. принесли 1,254 млрд грн і 11-міс. - 0,222 млрд грн. Сумарно продажі на перших аукціонах нового року становили 2,98 млрд грн проти 2,56 млрд грн на останніх аукціонах минулого року.
Водночас попит на доларові папери знизився: 13-міс. облігації покупці придбали на $153,1 млн за 47 заявками, що менше за $207,1 млн за 66 заявками на подібному аукціоні останнього тижня 2023 року. Ставка розміщення, як і у випадку з гривневими паперами, залишилася на колишньому рівні - 4,66% річних.
Варто зазначити, що Мінфін відмовився від задоволення заявки на $27,4 млн під 5% річних.
Позапланово цього вівторка було виставлено 18-міс. облігації в євро з достроковим погашенням, хоча спочатку на перший квартал цього року було анонсовано лише одне розміщення паперів у євро - 20 лютого терміном обігу один рік. Ймовірно, проведення цього аукціону було погоджено з кількома великими банками, оскільки на нього було подано лише три заявки, за якими продано облігацій на EUR190 млн під 2,5% річних. Для порівняння: на попередньому аукціоні з розміщення ОВДП в євро 19 грудня Мінфін зміг залучити лише EUR26,4 млн під 3,2% на дев'ять місяців.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|1*
|2*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000229470
|Дорозміщення UA4000229264
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|09.01.2024
|09.01.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|10.01.2024
|10.01.2024
|Дата оплати відсотків
|17.04.2024
|Дата оплати відсотків
|16.10.2024
|Дата оплати відсотків
|16.04.2025
|Дата оплати відсотків
|15.10.2025
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|16.92
|17.80
|Номінальний рівень дохідності, %
|315
|644
|Термін обігу (днів)
|20.11.2024
|15.10.2025
|Дата погашення
|254 730 000
|1 202 262 000
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|254 730 000
|1 202 262 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|14 107 752 000
|11 624 444 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|24
|14
|Кількість поданих заявок, шт.
|24
|14
|Кількість задоволених заявок, шт.
|16.84
|17.60
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.78
|17.50
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.84
|17.60
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|17.60
|Середньозважена дохідність, %
|222 472 276.37
|1 254 084 813.15
|Надходження до бюджету
|16.92
|17.80
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|3
|4*
|5
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000229116
|Дорозміщення
(ном. в іноз вал. $США))
|Первинне розміщення
(Ном. в ін.вал. EUR
з достр. погаш.)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|150 000
|-
|Дата розміщення
|09.01.2024
|09.01.2024
|09.01.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|10.01.2024
|10.01.2024
|10.01.2024
|Дата оплати відсотків
|28.02.2024
|01.02.2024
|11.07.2024
|Дата оплати відсотків
|28.08.2024
|01.08.2024
|09.01.2025
|Дата оплати відсотків
|26.02.2025
|30.01.2025
|10.07.2025
|Дата оплати відсотків
|27.08.2025
|Дата оплати відсотків
|25.02.2026
|Дата оплати відсотків
|26.08.2026
|Дата оплати відсотків
|24.02.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|94.35
|23.30
|12.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|18.87
|4.66
|2.50
|Термін обігу (днів)
|1 141
|386
|547
|Дата погашення
|24.02.2027
|30.01.2025
|10.07.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 400 495 000
|177 425 000
|190 035 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 400 495 000
|150 000 000
|190 035 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|17 436 666 000
|353 296 000
|190 035 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|12
|48
|3
|Кількість задоволених заявок, шт.
|12
|47
|3
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|18.60
|5.00
|#VALUE!
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|18.50
|4.58
|#VALUE!
|Встановлена дохідність, %
|18.60
|4.66
|2.50
|Середньозважена дохідність, %
|18.60
|4.66
|2.50
|Надходження до бюджету
|1 504 592 049.60
|153 089 186.64
|190 035 000.00
Дані: Мінфін України
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