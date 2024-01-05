ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.01.24

Більшість азіатських акцій практично не змінилися в п'ятницю, оскільки вони стабілізувалися після слабкого початку нового року, хоча очікування на ключові дані щодо зайнятості в США і постійні побоювання з приводу Китаю тримали інвесторів у напрузі.