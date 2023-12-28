Мінфін у I кв.-2024 планує п'ять розміщень ОВДП у доларах і одне в євро

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у першому кварталі 2024 року щовівторка виставлятиме на продаж три випуски гривневих облігацій: із погашенням за рік, 1,7-2 роки і 3,1-3 роки, випливає з графіка аукціонів на сайті Мінфіну.

Згідно з ним, у січні заплановано також два розміщення річних доларових паперів (9 і 29 числа), одне - у лютому (27 числа) і ще два - у березні (19 і 26 числа), тоді як єдиний аукціон із продажу річних облігацій у євро заплановано на 20 лютого.

Незважаючи на зниження Нацбанком облікової ставки з 16% до 15% річних, ставки за ОВДП на останніх аукціонах стабілізувалися, оскільки учасники ринку знають про проблеми Мінфіну з фінансуванням бюджету в перші місяці нового року. За 6-міс. гривневими паперами вони становлять 16,5%, за 11-міс. - 16,84%, 22-міс. - 17,6% і 38-міс. - 18,6% річних.

Річні доларові ОВДП у грудні розміщувалися під 4,66% річних, 9-міс. ОВДП у євро - під 3,2% річних.