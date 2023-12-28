Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін у I кв.-2024 планує п'ять розміщень ОВДП у доларах і одне в євро

17:03 28.12.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у першому кварталі 2024 року щовівторка виставлятиме на продаж три випуски гривневих облігацій: із погашенням за рік, 1,7-2 роки і 3,1-3 роки, випливає з графіка аукціонів на сайті Мінфіну.

Згідно з ним, у січні заплановано також два розміщення річних доларових паперів (9 і 29 числа), одне - у лютому (27 числа) і ще два - у березні (19 і 26 числа), тоді як єдиний аукціон із продажу річних облігацій у євро заплановано на 20 лютого.

Незважаючи на зниження Нацбанком облікової ставки з 16% до 15% річних, ставки за ОВДП на останніх аукціонах стабілізувалися, оскільки учасники ринку знають про проблеми Мінфіну з фінансуванням бюджету в перші місяці нового року. За 6-міс. гривневими паперами вони становлять 16,5%, за 11-міс. - 16,84%, 22-міс. - 17,6% і 38-міс. - 18,6% річних.

Річні доларові ОВДП у грудні розміщувалися під 4,66% річних, 9-міс. ОВДП у євро - під 3,2% річних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9824
  0,3630
 0,96
EUR
 1
 42,2079
  0,5745
 1,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7121  0,20 0,54 38,3432  0,25 0,66
EUR 41,5982  0,38 0,91 42,4796  0,48 1,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9200  0,37 0,99 37,9500  0,35 0,93
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес