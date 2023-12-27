Мінфін оголосив розміщення військових облігацій на суму майже 20,7 мільярда

Міністерство фінансів України розмістило облігації на суму майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
Проведення розміщень відбулося 26 грудня через ЕТС (Bloomberg).
Зазначається, що сума розміщених облігацій складає майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті.
"Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни. Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією", - наголосили в Мінфіні.
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|201*
|202
|203*
|204*
|205
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| -
| -
| -
| -
| -
| Дата розміщення
| 26.12.2023
| 26.12.2023
| 26.12.2023
| 26.12.2023
| 26.12.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 27.12.2023
| 27.12.2023
| 27.12.2023
| 27.12.2023
| 27.12.2023
| Дата оплати відсотків
| 26.06.2024
| 03.01.2024
|
| 17.04.2024
| 28.02.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 03.07.2024
|
| 16.10.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
|
|
|
| 16.04.2025
| 26.02.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
|
| 15.10.2025
| 27.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
|
|
| 25.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
|
|
| 26.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
|
|
| 24.02.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 70.00
| 61.50
| -
| 89.00
| 94.35
| Номінальний рівень дохідності, %
| 14.00
| 12.30
| 16.92
| 17.80
| 18.87
|Термін обігу (днів)
| 182
| 189
| 329
| 658
| 1155
| Дата погашення
| 26.06.2024
| 03.07.2024
| 20.11.2024
| 15.10.2025
| 24.02.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 6455239000
| 3823923000
| 853022000
| 119742000
| 1590834000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 6454834000
| 3823923000
| 853022000
| 119742000
| 1590834000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 18560993000
| 10232544000
| 13853022000
| 10422182000
| 16036171000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 19
| 7
| 21
| 21
| 13
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 18
| 7
| 21
| 21
| 13
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.82
| 16.50
| 16.84
| 17.60
| 18.60
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.50
| 16.49
| 16.70
| 17.60
| 18.60
| Встановлена дохідність, %
| 16.50
| 16.50
| 16.84
| 17.60
| 18.60
| Середньозважена дохідність, %
| 16.50
| 16.49
| 16.84
| 17.60
| 18.60
|Надходження до бюджету
| 6380280667.30
| 3972920874.31
| 740623107.62
| 124092226.86
| 1697419878.00
* - військові облігації
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
|Номер аукціону
|206*
|Код випуску облігацій
|Первинне розміщення UA4000229736
(ном в іноз валюті США)
| Номінальна вартість
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| -
| Дата розміщення
| 26.12.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 27.12.2023
| Дата оплати відсотків
| 01.02.2024
|
| 01.08.2024
|
| 30.01.2025
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 23.30
| Номінальний рівень дохідності, %
| 4.66
|Термін обігу (днів)
| 400
| Дата погашення
| 30.01.2025
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 203296000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 203296000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 203296000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 66
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 66
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.66
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.60
| Встановлена дохідність, %
| 4.66
| Середньозважена дохідність, %
| 4.66
|Надходження до бюджету
| 207114808.04
Дані: Мінфін України