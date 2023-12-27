Мінфін оголосив розміщення військових облігацій на суму майже 20,7 мільярда

Міністерство фінансів України розмістило облігації на суму майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Проведення розміщень відбулося 26 грудня через ЕТС (Bloomberg).

Зазначається, що сума розміщених облігацій складає майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті.

"Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни. Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією", - наголосили в Мінфіні.





Номер аукціону 201* 202 203* 204* 205 Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. - - - - - Дата розміщення 26.12.2023 26.12.2023 26.12.2023 26.12.2023 26.12.2023 Дата оплати за придбані облігації 27.12.2023 27.12.2023 27.12.2023 27.12.2023 27.12.2023 Дата оплати відсотків 26.06.2024 03.01.2024 17.04.2024 28.02.2024 Дата оплати відсотків 03.07.2024 16.10.2024 28.08.2024 Дата оплати відсотків 16.04.2025 26.02.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 70.00 61.50 - 89.00 94.35 Номінальний рівень дохідності, % 14.00 12.30 16.92 17.80 18.87 Термін обігу (днів) 182 189 329 658 1155 Дата погашення 26.06.2024 03.07.2024 20.11.2024 15.10.2025 24.02.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6455239000 3823923000 853022000 119742000 1590834000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 6454834000 3823923000 853022000 119742000 1590834000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 18560993000 10232544000 13853022000 10422182000 16036171000 Кількість поданих заявок, шт. 19 7 21 21 13 Кількість задоволених заявок, шт. 18 7 21 21 13 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.82 16.50 16.84 17.60 18.60 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.50 16.49 16.70 17.60 18.60 Встановлена дохідність, % 16.50 16.50 16.84 17.60 18.60 Середньозважена дохідність, % 16.50 16.49 16.84 17.60 18.60 Надходження до бюджету 6380280667.30 3972920874.31 740623107.62 124092226.86 1697419878.00

* - військові облігації

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону 206* Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000229736 (ном в іноз валюті США) Номінальна вартість 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. - Дата розміщення 26.12.2023 Дата оплати за придбані облігації 27.12.2023 Дата оплати відсотків 01.02.2024 01.08.2024 30.01.2025 Розмір купонного платежу на одну облігацію 23.30 Номінальний рівень дохідності, % 4.66 Термін обігу (днів) 400 Дата погашення 30.01.2025 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 203296000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 203296000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 203296000 Кількість поданих заявок, шт. 66 Кількість задоволених заявок, шт. 66 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.66 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.60 Встановлена дохідність, % 4.66 Середньозважена дохідність, % 4.66 Надходження до бюджету 207114808.04

Дані: Мінфін України