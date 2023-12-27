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Мінфін оголосив розміщення військових облігацій на суму майже 20,7 мільярда

20:16 26.12.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України розмістило облігації на суму майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Проведення розміщень відбулося 26 грудня через ЕТС (Bloomberg).

Зазначається, що сума розміщених облігацій складає майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті.

"Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни. Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією", - наголосили в Мінфіні.


Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону201*202203*204*205
Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. - - - - -
Дата розміщення 26.12.2023 26.12.2023 26.12.2023 26.12.2023 26.12.2023
Дата оплати за придбані облігації 27.12.2023 27.12.2023 27.12.2023 27.12.2023 27.12.2023
Дата оплати відсотків 26.06.2024 03.01.2024  17.04.2024 28.02.2024
Дата оплати відсотків  03.07.2024  16.10.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків    16.04.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків    15.10.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків     25.02.2026
Дата оплати відсотків     26.08.2026
Дата оплати відсотків     24.02.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 70.00 61.50 - 89.00 94.35
Номінальний рівень дохідності, % 14.00 12.30 16.92 17.80 18.87
Термін обігу (днів) 182 189 329 658 1155
Дата погашення 26.06.2024 03.07.2024 20.11.2024 15.10.2025 24.02.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6455239000 3823923000 853022000 119742000 1590834000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 6454834000 3823923000 853022000 119742000 1590834000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 18560993000 10232544000 13853022000 10422182000 16036171000
Кількість поданих заявок, шт. 19 7 21 21 13
Кількість задоволених заявок, шт. 18 7 21 21 13
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.82 16.50 16.84 17.60 18.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.50 16.49 16.70 17.60 18.60
Встановлена дохідність, % 16.50 16.50 16.84 17.60 18.60
Середньозважена дохідність, % 16.50 16.49 16.84 17.60 18.60
Надходження до бюджету 6380280667.30 3972920874.31 740623107.62 124092226.86 1697419878.00

* - військові облігації

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону206*
Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000229736

 (ном в іноз валюті США)

Номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. -
Дата розміщення 26.12.2023
Дата оплати за придбані облігації 27.12.2023
Дата оплати відсотків 01.02.2024
  01.08.2024
  30.01.2025
Розмір купонного платежу на одну облігацію 23.30
Номінальний рівень дохідності, % 4.66
Термін обігу (днів) 400
Дата погашення 30.01.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 203296000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 203296000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 203296000
Кількість поданих заявок, шт. 66
Кількість задоволених заявок, шт. 66
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.66
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.60
Встановлена дохідність, % 4.66
Середньозважена дохідність, % 4.66
Надходження до бюджету 207114808.04

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

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