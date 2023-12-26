ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.12.23

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в листопаді 2023 року, становив 1 млрд 34 млн доларів. Це майже стільки ж, як місяць тому (1 млрд 56 млн доларів), коли був зафіксований максимальний обсяг із лютого 2022 року.