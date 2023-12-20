Мінфін зміг опустити лише на 6-9 б.п. ставку по 11-міс. ОВДП після зниження облікової на 100 б.п.

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок, 19 грудня, після зниження минулого тижня Нацбанком облікової ставки з 16% до 15% змогло знизити лише ставку відсікання 11-міс. гривневих облігацій та лише на 6 базисних пунктів (б.п.) - з 16,9% до 16,84% річних.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, на двох інших аукціонах з довших паперів така можливість була відсутня через малий попит.
Попит на 11-міс. ОВДП знизився з 10,09 млрд грн минулого тижня до 7,38 млрд грн (за номіналом), проте все ж таки перевищив підвищену з 4 млрд грн до 6 млрд грн пропозицію, що дозволило продавцеві відхилити 8 із 23 заявок за ставками до 16, 9% і знизити середньозважену ставку на 9 б.п. - До 16,79% річних.
На 22-міс. облігації попит становив лише 0,66 млрд грн, а на 39-міс. - 0,52 млрд грн, що менше, ніж тижнем тому, і набагато менше стелі пропозиції в 4 млрд грн.
У результаті всі заявки були задоволені, а ставки відсікання цих довших паперів залишилися на рівні відповідно 17,6% та 18,6% річних. Мінфіну довелося задовольнятися лише зниженням на 2 б.п. середньозваженої ставки по 22-міс. інструментів - до 17,57% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|197*
|198*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000229470
|Дорозміщення UA4000229264
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 6 000 000
| 4 000 000
| Дата розміщення
| 19.12.2023
| 19.12.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 20.12.2023
| 20.12.2023
| Дата оплати відсотків
|
| 17.04.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 16.10.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 16.04.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 15.10.2025
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| -
| 89.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.92
| 17.80
|Термін обігу (днів)
| 336
| 665
| Дата погашення
| 20.11.2024
| 15.10.2025
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 7 375 134 000
| 657 317 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 6 000 000 000
| 657 317 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 13 000 000 000
| 10 302 440 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 23
| 20
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 15
| 20
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.90
| 17.60
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.75
| 17.45
| Встановлена дохідність, %
| 16.84
| 17.60
| Середньозважена дохідність, %
| 16.79
| 17.57
|Надходження до бюджету
| 5 196 854 497.90
| 679 298 903.04
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|199
|200
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000229116
|Дорозміщення
(ном. в іноз вал. EUR)
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 100 000
| Дата розміщення
| 19.12.2023
| 19.12.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 20.12.2023
| 20.12.2023
| Дата оплати відсотків
| 28.02.2024
|
| Дата оплати відсотків
| 28.08.2024
|
| Дата оплати відсотків
| 26.02.2025
|
| Дата оплати відсотків
| 27.08.2025
|
| Дата оплати відсотків
| 25.02.2026
|
| Дата оплати відсотків
| 26.08.2026
|
| Дата оплати відсотків
| 24.02.2027
|
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 94.35
| -
| Номінальний рівень дохідності, %
| 18.87
| 3.25
|Термін обігу (днів)
| 1 162
| 267
| Дата погашення
| 24.02.2027
| 12.09.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 519 464 000
| 27 321 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 519 464 000
| 27 066 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 14 445 337 000
| 77 066 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 8
| 18
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 8
| 17
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.60
| 3.22
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.45
| 3.15
| Встановлена дохідність, %
| 18.60
| 3.20
| Середньозважена дохідність, %
| 18.60
| 3.20
|Надходження до бюджету
| 552 372 203.25
| 26 449 337.08
Дані: Мінфін України