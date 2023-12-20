Мінфін зміг опустити лише на 6-9 б.п. ставку по 11-міс. ОВДП після зниження облікової на 100 б.п.

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок, 19 грудня, після зниження минулого тижня Нацбанком облікової ставки з 16% до 15% змогло знизити лише ставку відсікання 11-міс. гривневих облігацій та лише на 6 базисних пунктів (б.п.) - з 16,9% до 16,84% річних.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, на двох інших аукціонах з довших паперів така можливість була відсутня через малий попит.

Попит на 11-міс. ОВДП знизився з 10,09 млрд грн минулого тижня до 7,38 млрд грн (за номіналом), проте все ж таки перевищив підвищену з 4 млрд грн до 6 млрд грн пропозицію, що дозволило продавцеві відхилити 8 із 23 заявок за ставками до 16, 9% і знизити середньозважену ставку на 9 б.п. - До 16,79% річних.

На 22-міс. облігації попит становив лише 0,66 млрд грн, а на 39-міс. - 0,52 млрд грн, що менше, ніж тижнем тому, і набагато менше стелі пропозиції в 4 млрд грн.

У результаті всі заявки були задоволені, а ставки відсікання цих довших паперів залишилися на рівні відповідно 17,6% та 18,6% річних. Мінфіну довелося задовольнятися лише зниженням на 2 б.п. середньозваженої ставки по 22-міс. інструментів - до 17,57% річних.





Номер аукціону 197* 198* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000229470 Дорозміщення UA4000229264 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 6 000 000 4 000 000 Дата розміщення 19.12.2023 19.12.2023 Дата оплати за придбані облігації 20.12.2023 20.12.2023 Дата оплати відсотків 17.04.2024 Дата оплати відсотків 16.10.2024 Дата оплати відсотків 16.04.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 Розмір купонного платежу на одну облігацію - 89.00 Номінальний рівень дохідності, % 16.92 17.80 Термін обігу (днів) 336 665 Дата погашення 20.11.2024 15.10.2025 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 7 375 134 000 657 317 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 6 000 000 000 657 317 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13 000 000 000 10 302 440 000 Кількість поданих заявок, шт. 23 20 Кількість задоволених заявок, шт. 15 20 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.90 17.60 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.75 17.45 Встановлена дохідність, % 16.84 17.60 Середньозважена дохідність, % 16.79 17.57 Надходження до бюджету 5 196 854 497.90 679 298 903.04

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 199 200 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000229116 Дорозміщення (ном. в іноз вал. EUR) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 100 000 Дата розміщення 19.12.2023 19.12.2023 Дата оплати за придбані облігації 20.12.2023 20.12.2023 Дата оплати відсотків 28.02.2024 Дата оплати відсотків 28.08.2024 Дата оплати відсотків 26.02.2025 Дата оплати відсотків 27.08.2025 Дата оплати відсотків 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 94.35 - Номінальний рівень дохідності, % 18.87 3.25 Термін обігу (днів) 1 162 267 Дата погашення 24.02.2027 12.09.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 519 464 000 27 321 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 519 464 000 27 066 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 14 445 337 000 77 066 000 Кількість поданих заявок, шт. 8 18 Кількість задоволених заявок, шт. 8 17 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.60 3.22 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.45 3.15 Встановлена дохідність, % 18.60 3.20 Середньозважена дохідність, % 18.60 3.20 Надходження до бюджету 552 372 203.25 26 449 337.08

Дані: Мінфін України