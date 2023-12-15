ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.12.23

"У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це - сигнал, який ми хочемо надіслати Україні", - заявив Шарль Мішель.