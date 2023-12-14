ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.12.23

Ціни на золото зросли вище за ключові рівні на азіатських торгах у четвер, продовжуючи зростання в порівнянні з попередньою сесією після того, як ФРС заявила, що завершила підвищення відсоткових ставок, і прогнозувала зниження вартості запозичень у 2024 році.