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Мінфін розмістив ОВДП на ₴5,2 мільярда

22:41 12.12.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 12 грудня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,215 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 5,2 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,452 млрд грн під 16,88% з погашенням через 1 рік; 710 млн грн під 17,59% з погашенням через 1,8 років та 1,053 млрд грн під 18,6% з погашенням через 3,2 роки.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,452 млрд грн під 16,88% з погашенням через 1 рік; 710 млн грн під 17,59% з погашенням через 1,8 років та 1,053 млрд грн під 18,6% з погашенням через 3,2 роки.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону194*195*196
Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000229264

Дорозміщення

UA4000229116

Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Дата розміщення 12.12.2023 12.12.2023 12.12.2023
Дата оплати за придбані облігації 13.12.2023 13.12.2023 13.12.2023
Дата оплати відсотків  17.04.2024 28.02.2024
Дата оплати відсотків  16.10.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків  16.04.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків  15.10.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків   25.02.2026
Дата оплати відсотків   26.08.2026
Дата оплати відсотків   24.02.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію - 89.00 94.35
Номінальний рівень дохідності, % 16.92 17.80 18.87
Термін обігу (днів) 343 672 1 169
Дата погашення 20.11.2024 15.10.2025 24.02.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 10 090 044 000 689 923 000 993 551 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 689 923 000 993 551 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 000 000 000 9 645 123 000 13 925 873 000
Кількість поданих заявок, шт. 26 14 18
Кількість задоволених заявок, шт. 25 14 18
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.97 17.60 18.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.50 17.50 18.50
Встановлена дохідність, % 16.90 17.60 18.60
Середньозважена дохідність, % 16.88 17.59 18.60
Надходження до бюджету 3 452 381 766.39 710 471 522.42 1 052 888 086.48

* - військові облігації
За матеріалами: Економічна правда
 

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