Мінфін розмістив ОВДП на ₴5,2 мільярда

Міністерство фінансів України 12 грудня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,215 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 5,2 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,452 млрд грн під 16,88% з погашенням через 1 рік; 710 млн грн під 17,59% з погашенням через 1,8 років та 1,053 млрд грн під 18,6% з погашенням через 3,2 роки.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,452 млрд грн під 16,88% з погашенням через 1 рік; 710 млн грн під 17,59% з погашенням через 1,8 років та 1,053 млрд грн під 18,6% з погашенням через 3,2 роки.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|194*
|195*
|196
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000229264
|Дорозміщення
UA4000229116
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 4 000 000
| 4 000 000
| Дата розміщення
| 12.12.2023
| 12.12.2023
| 12.12.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 13.12.2023
| 13.12.2023
| 13.12.2023
| Дата оплати відсотків
|
| 17.04.2024
| 28.02.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 16.10.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 16.04.2025
| 26.02.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 15.10.2025
| 27.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.02.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| -
| 89.00
| 94.35
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.92
| 17.80
| 18.87
|Термін обігу (днів)
| 343
| 672
| 1 169
| Дата погашення
| 20.11.2024
| 15.10.2025
| 24.02.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 10 090 044 000
| 689 923 000
| 993 551 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 4 000 000 000
| 689 923 000
| 993 551 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 7 000 000 000
| 9 645 123 000
| 13 925 873 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 26
| 14
| 18
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 25
| 14
| 18
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.97
| 17.60
| 18.60
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.50
| 17.50
| 18.50
| Встановлена дохідність, %
| 16.90
| 17.60
| 18.60
| Середньозважена дохідність, %
| 16.88
| 17.59
| 18.60
|Надходження до бюджету
| 3 452 381 766.39
| 710 471 522.42
| 1 052 888 086.48
* - військові облігації