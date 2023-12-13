Мінфін розмістив ОВДП на ₴5,2 мільярда

Міністерство фінансів України 12 грудня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,215 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 5,2 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,452 млрд грн під 16,88% з погашенням через 1 рік; 710 млн грн під 17,59% з погашенням через 1,8 років та 1,053 млрд грн під 18,6% з погашенням через 3,2 роки.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,452 млрд грн під 16,88% з погашенням через 1 рік; 710 млн грн під 17,59% з погашенням через 1,8 років та 1,053 млрд грн під 18,6% з погашенням через 3,2 роки.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 194* 195* 196 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000229264 Дорозміщення UA4000229116 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Дата розміщення 12.12.2023 12.12.2023 12.12.2023 Дата оплати за придбані облігації 13.12.2023 13.12.2023 13.12.2023 Дата оплати відсотків 17.04.2024 28.02.2024 Дата оплати відсотків 16.10.2024 28.08.2024 Дата оплати відсотків 16.04.2025 26.02.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію - 89.00 94.35 Номінальний рівень дохідності, % 16.92 17.80 18.87 Термін обігу (днів) 343 672 1 169 Дата погашення 20.11.2024 15.10.2025 24.02.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 10 090 044 000 689 923 000 993 551 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 689 923 000 993 551 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 000 000 000 9 645 123 000 13 925 873 000 Кількість поданих заявок, шт. 26 14 18 Кількість задоволених заявок, шт. 25 14 18 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.97 17.60 18.60 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.50 17.50 18.50 Встановлена дохідність, % 16.90 17.60 18.60 Середньозважена дохідність, % 16.88 17.59 18.60 Надходження до бюджету 3 452 381 766.39 710 471 522.42 1 052 888 086.48

* - військові облігації