ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.12.23

Україна впровадить процедуру проведення оцінювання ефективності діяльності державних банків: першу таку оцінку ефективності буде проведено для кожного з банків на початку 2025 року за результатами за 2024 рік і буде опубліковано Мінфіном із пропозиціями Кабміну.