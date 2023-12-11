ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.12.23

Долар стартував у понеділок на підйомі: дані щодо інфляції в США і останнє цього року засідання Федеральної резервної системи, швидше за все, зададуть тон на тиждень, тоді як дефляційний тиск, що зростає, в Китаї чинив тиск на юань.