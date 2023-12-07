ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.12.23

Ціни на золото практично не змінилися на азіатських торгах у четвер, оскільки трейдери причаїлися в очікуванні нових сигналів про охолодження ринку праці в США, тоді як увага також залишалася на тому, коли ФРС планує розпочати зниження процентних ставок.