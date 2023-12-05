ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.12.23

Обсяги купівлі населенням України валюти в листопаді 2023 року перевищили обсяги її продажу на $621,8 млн, знизившись після того, як у жовтні на новинах про відмову від фіксованого курсу відбулася стрибкоподібна зміна курсу до $739,4 млн.