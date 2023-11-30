ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.11.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 30 листопада 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|30.10.23
|1513685.73
|690693.45
|601055.54
|125524.09
|1528.72
|47988.39
|46988.54
|31.10.23
|1513725.64
|690693.45
|600714.20
|125727.96
|1528.72
|48151.11
|46910.20
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|02.11.23
|1506978.03
|690693.45
|600511.89
|123220.68
|1578.04
|45214.65
|45759.31
|03.11.23
|1510996.95
|690693.45
|600222.94
|126388.84
|1578.04
|46387.84
|45725.83
|06.11.23
|1510824.61
|690693.45
|599074.66
|126787.81
|1578.04
|46999.91
|45690.74
|07.11.23
|1510518.44
|690693.45
|598330.63
|126742.89
|1578.04
|47458.28
|45715.15
|08.11.23
|1510294.69
|690693.45
|597848.85
|126722.25
|1578.04
|47689.46
|45762.63
|09.11.23
|1521274.43
|690693.45
|607474.72
|127730.17
|1588.57
|48262.64
|45524.89
|10.11.23
|1521326.42
|690693.45
|607124.60
|127961.63
|1588.57
|48341.31
|45616.87
|13.11.23
|1521442.00
|690693.45
|606419.53
|128481.88
|1588.57
|48491.49
|45767.08
|14.11.23
|1521683.31
|690693.45
|606200.05
|128666.28
|1588.57
|48754.53
|45780.43
|15.11.23
|1522356.59
|690693.46
|606538.91
|128754.65
|1588.57
|49066.81
|45714.21
|16.11.23
|1531710.02
|690693.45
|614188.03
|130025.11
|1727.23
|49321.69
|45754.50
|17.11.23
|1531596.69
|690693.45
|613672.03
|140391.55
|1727.23
|49358.33
|45754.09
|20.11.23
|1531296.36
|690693.45
|613298.08
|130446.24
|1727.23
|49366.97
|45764.38
|21.11.23
|1531211.03
|690693.45
|613236.26
|130338.69
|1727.23
|49422.36
|45793.04
|22.11.23
|1531261.02
|690693.45
|613162.86
|130359.16
|1727.23
|49525.38
|45792.93
|23.11.23
|1524135.21
|689989.89
|617611.93
|123983.29
|1782.10
|48226.52
|42541.48
|24.11.23
|1531155.29
|689989.89
|620246.45
|127329.43
|1782.10
|48963.01
|42844.40
|27.11.23
|1531321.21
|689989.89
|619252.99
|128081.08
|1782.10
|49389.93
|42825.22
|28.11.23
|1532017.35
|689989.89
|619246.44
|128363.86
|1782.10
|49770.31
|42864.75
|29.11.23
|1532533.49
|689989.89
|619248.57
|128621.08
|1782.10
|50026.15
|42865.70
|30.11.23
|1539346.66
|689989.89
|622900.28
|129913.04
|2024.51
|50300.47
|44218.46
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