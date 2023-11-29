Мінфін продовжує знижувати ставки за облігаціями державної позики

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 28 листопада розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,53 мільярда гривень.
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних облігацій надійшло 2,76 мільярда гривень під 16,53% річних. Тиждень тому такі ОВДП розміщували під 16,79%.
Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 3,07 мільярда гривень під 17,64% (минулого тижня їх розміщували під 17,8%), а розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 694,68 мільйона гривень під 18,6% річних (тижнем раніше ставка за ними сягала 18,7%).
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|187*
|188*
|189
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000229025
|Дорозміщення UA4000229264
|Дорозміщення
UA4000229116
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3000000
| 3000000
| 4000000
| Дата розміщення
| 28.11.2023
| 28.11.2023
| 28.11.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 29.11.2023
| 29.11.2023
| 29.11.2023
| Дата оплати відсотків
|
| 17.04.2024
| 28.02.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 16.10.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 16.04.2025
| 26.02.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 15.10.2025
| 27.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.02.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| -
| 89.00
| 94.35
| Номінальний рівень дохідності, %
| 17.08
| 17.80
| 18.87
|Термін обігу (днів)
| 189
| 686
| 1183
| Дата погашення
| 05.06.2024
| 15.10.2025
| 24.02.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 5955564000
| 5443533000
| 660029000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3000000000
| 3000000000
| 660029000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 15000000000
| 6000000000
| 10238158000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 39
| 33
| 21
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 34
| 33
| 21
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.70
| 17.70
| 18.60
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.50
| 17.60
| 18.50
| Встановлена дохідність, %
| 16.68
| 17.70
| 18.60
| Середньозважена дохідність, %
| 16.53
| 17.64
| 18.60
|Надходження до бюджету
| 2763475338.62
| 3067120466.76
| 694681160.34
* - військові облігації
Дані: Мінфін України