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Мінфін продовжує знижувати ставки за облігаціями державної позики

23:28 28.11.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 28 листопада розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,53 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних облігацій надійшло 2,76 мільярда гривень під 16,53% річних. Тиждень тому такі ОВДП розміщували під 16,79%.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 3,07 мільярда гривень під 17,64% (минулого тижня їх розміщували під 17,8%), а розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 694,68 мільйона гривень під 18,6% річних (тижнем раніше ставка за ними сягала 18,7%).


Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону187*188*189
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000229025Дорозміщення UA4000229264Дорозміщення
UA4000229116
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3000000 3000000 4000000
Дата розміщення 28.11.2023 28.11.2023 28.11.2023
Дата оплати за придбані облігації 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023
Дата оплати відсотків  17.04.2024 28.02.2024
Дата оплати відсотків  16.10.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків  16.04.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків  15.10.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків   25.02.2026
Дата оплати відсотків   26.08.2026
Дата оплати відсотків   24.02.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію - 89.00 94.35
Номінальний рівень дохідності, % 17.08 17.80 18.87
Термін обігу (днів) 189 686 1183
Дата погашення 05.06.2024 15.10.2025 24.02.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5955564000 5443533000 660029000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3000000000 3000000000 660029000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15000000000 6000000000 10238158000
Кількість поданих заявок, шт. 39 33 21
Кількість задоволених заявок, шт. 34 33 21
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.70 17.70 18.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.50 17.60 18.50
Встановлена дохідність, % 16.68 17.70 18.60
Середньозважена дохідність, % 16.53 17.64 18.60
Надходження до бюджету 2763475338.62 3067120466.76 694681160.34

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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