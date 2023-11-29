Мінфін продовжує знижувати ставки за облігаціями державної позики

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 28 листопада розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,53 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних облігацій надійшло 2,76 мільярда гривень під 16,53% річних. Тиждень тому такі ОВДП розміщували під 16,79%.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 3,07 мільярда гривень під 17,64% (минулого тижня їх розміщували під 17,8%), а розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 694,68 мільйона гривень під 18,6% річних (тижнем раніше ставка за ними сягала 18,7%).





Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті